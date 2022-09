The Winchesters - nowy zwiastun. Powracamy do świata z Supernatural

fot. materiały prasowe

The Winchesters to pierwszy spin-offu hitu Supernatural, który zarazem jest prequelem. Po kilku próbach stworzenia nowego serialu w tym uniwersum w końcu się udała. Historia opowiada o Johnie i Mary Winchesterach, czyli rodzicach braci z oryginalnego serialu. W te role wcielają się odpowiednio Drake Rodger i Meg Donnelly. Nie zabraknie też Deana Winchestera, w którego ponownie wcieli się Jensen Ackles. Będzie on pełnić rolę narratora historii.

The Winchesters - zwiastun

The Winchesters - opis fabuły

The Winchesters rozgrywa się wiele lat przed wydarzeniami z Supernatural. Serial pokaże historię Johna i Mary Winchesterów od momentu, gdy się poznali, zakochali w sobie i razem walczyli ze złem.

W obsadzie są również Bianca Kajilich jako Millie Winchester, Demetria McKinney jako Ada Monroe, Nida Khurshid jako Latika Desai oraz Jojo Fleites jako Carlos Cervantez.

The Winchesters - premiera światowa odbędzie się 11 października 2022 roku.