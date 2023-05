Chris Hemsworth powróci do roli Thora? Aktor ma jeden warunek

fot. Marvel Studios

Chris Hemsworth od ponad dekady wciela się w MCU w Thora. Zagrał w czterech solowych filmach, ale też pojawił się w innych produkcjach tej franczyzy, odgrywając ważną rolę w historii. Ostatnim tytułem, w którym wcielił się w tego superbohatera był Thor: miłość i grom z 2022 roku.

Przyszłość Thora w MCU nie została ustalona, a Chris Hemsworth postanowił zwolnić tempo pracy, aby skupić się na swoim zdrowiu po tym, jak dowiedział się, że znajduje się w grupie osób o zwiększonym ryzyku zachorowania na Alzheimera. Aktor nie ma konkretnych planów na przyszłość w związku z tą rolą, ale w rozmowie z hiszpańskim magazynem AccionCine zdradził pod jakim warunkiem powróciłby do roli Boga Piorunów w nowym solowym filmie.

Mówiłem to już wcześniej - wszystko zależy od rodzaju historii. Musi to być coś niepowtarzalnego. Nie chcę robić ciągle tego samego z postacią, dopóki widzowie nie poczują się nią zmęczeni. Ale jeśli wciąż są podekscytowani to zawsze chętnie wrócę.

Aktor podkreślił, że zależy mu na nowej historii, która będzie wyjątkowa. Jest pewien, że wciąż może powstać ekscytująca fabuła, ale trzeba po prostu poczekać na rozwój wydarzeń. W listopadowym wywiadzie z 2022 roku wspominał nawet, że ton filmu oraz jego postać musiałby się drastycznie zmienić.

Na razie Marvel Studios nie ma w planach powrotu Thora w solowej produkcji, ale możliwe, że pojawi się gościnnie w filmach 5. Fazy MCU lub odegra większą rolę w filmach 6. Fazy MCU, gdy bohaterowie zjednoczą siły w walce z Kangiem Zdobywcą w nowych częściach Avenegrs.

Chrisa Hemswortha zobaczymy niebawem w filmach Tyler Rake 2 oraz Furiosa, które są obecnie w fazie postprodukcji.

