Thor: Love and Thunder - kiedy rozpoczną się zdjęcia do filmu? Natalie Portman odpowiada

fot. Marvel/MovieWeb

Biorąc pod uwagę liczne opóźnienia, z którymi musiała uporać się cała branża filmowa, nie było pewne, czy film Thor: Love and Thunder będzie trzymał się wcześniej ustalonego harmonogramu. Teraz jednak Natalie Portman potwierdziła, że rozpoczęcie zdjęć do kolejnego widowiska MCU jest zaplanowane na początek 2021 roku - wtedy też aktorka wkroczy na plan w Australii. Przy okazji napomknęła, że właśnie pracuje nad formą.

W filmie Thor: Love and Thunder Natalie Portman ponownie wcieli się w Jane Foster, która ma przejąć po Odinsonie jego młot i stać się nowym Bogiem Piorunów. Do roli Thora powróci, rzecz jasna, Chris Hemsworth, a Tessa Thompson znów zagra Walkirię. W antagonistę wcieli się Christian Bale. Szczegóły fabularne filmu pozostają nieznane.

Dodajmy, że ostatnio do pracy powróciła też ekipa innego filmu Marvela - Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.