Thor: miłość i grom - Peter Dinklage powróci jako Eitiri? Aktor zabrał głos

Źródło: Marvel

Thor: miłość i grom wciąż nie ma oficjalnego opisu i możemy tylko domyślać się, jaka fabuła zostanie przedstawiona w widowisku Taika Waititiego. Wiemy jedynie, że dojdzie do starcia Thora z Gorrem, rzeźnikiem bogów, a swój udział w walce zaznaczą też Valkyria i Jane Foster, która przemieni się w Potężną Thor.

W sieci pojawił się wywiad, którego udzielił Peter Dinklage magazynowi Empire. Przy okazji promocji Cyrano, nowego filmu z jego udziałem, zapytany został o powrót do roli krasnoluda Eitiri, którego widzieliśmy w Avengers: Wojna bez granic. To właśnie ta postać była odpowiedzialna za wykucie Mjolnira, ale też stworzenie nowej broni Thora - Stormbreaker. Czy pojawi się ponownie w Kinowym Uniwersum Marvela? Tak odpowiedział na to pytanie dziennikarzowi:

Cóż, powstaje nowy film z Thorem, prawda? Wiem, że niedługo wychodzi i reżyseruje go Taika Waititi. Ale nic nie powiedziałem. Nic nie mówię.

Dinklage mógł jedynie droczyć się z fanami, ale wielu odczytuje to jako potwierdzenie, że aktor faktycznie powróci. Miałoby to sens, biorąc pod uwagę trafiające do sieci zdjęcia zabawek. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie na naszej stronie.

Źródło: 20th Century FOx

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.

Thor: miłość i grom - premiera 8 lipca 2022 roku tylko w kinach.