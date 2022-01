Thor: miłość i grom - nowe moce Walkirii. Tessa Thompson wyjaśnia nieporozumienie

Źródło: Marvel

Prawie pięć lat po premierze ostatniej części, Thor: miłość i grom przedstawi następny rozdział w historii tytułowego superbohatera. Za sterami reżyserskimi po raz kolejny zasiądzie Taika Waititi, a fabuła produkcji nie jest jeszcze znana. Wiemy jednak, że ukochana Asgardczyka - Jane Foster - ma zostać Potężną Thor. Tessa Thompson, która w filmie wciela się w Walkirię, w wywiadzie dla W Magazine zdradziła, jakie nowe moce zdobyła jej postać. Wycofała się jednak z tego, wyjaśniając sytuację w mediach społecznościowych.

Thor: miłość i grom - Walkiria zyska nowe moce. Są "dziwne" i "erotyczne"

Aktorka we wspomnianym wywiadzie stwierdziła, że Walkiria będzie mogła wyczuć, gdy ktoś jest bliski śmierci, żeby wziąć go do Valhalli. Dzięki nowym umiejętności potrafiłaby też ożywiać ludzi, co czasem kończyło się tym, że lądowałaby w ich ciałach.

W rozmowie została spytana konkretnie o swoją postać, dlatego portale szybko udostępniły tę informację. Jednak aktorka wyjaśniła w mediach społecznościowych, że mówiła o kanonicznych mocach Walkirii z komiksów - a nie o bohaterce z MCU, czy jej umiejętnościach w filmie Thor: Miłość i grom.

Thor: miłość i grom