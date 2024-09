Those About to Die w stylu Ojca Chrzestnego 2. Roland Emmerich zapowiada

materiały prasowe

Serial Those About to Die miał niezłą oglądalność, ale decyzji o tym, czy powstanie drugi sezon, jeszcze nie podjęto. Roland Emmerich, współtwórca serialu, zdradza plany na to, co chcą pokazać, jeśli dostaną zamówienie od amerykańskiej platformy Peacock.

Those About to Die w stylu Ojca Chrzestnego 2

Twórca zapowiada, że chcą inspirować się Ojcem Chrzestnym 2, czyli będą opowiadać jednocześnie historię w teraźniejszości i przeszłości. W klasyku Coppoli opowiadano o młodości Vito Corleone (Robert De Niro) i działaniach Michaela Corleone w teraźniejszości.

W serialu osadzonym w starożytnym Rzymie chcieliby pokazać tak zwany rok czterech cesarzy, który miał miejsce 10 lat przed wydarzeniami z Those About to Die. To wówczas trwała walka o władzę i Neron podpalił Rzym. Ma nawet pomysł, kto mógłby zagrać młodych Nerona i Wespazjana, ale nie zdradził nazwisk.

Jeśli dostaną zielone światło na drugi sezon, realizację powierzą innemu reżyserowi. W pierwszej serii wyreżyserował pięć odcinków, a zdjęcia trwały 108 dni. Według niego, spędził 45 procent tego czasu w tak zwanym Volume, czyli technologii wymyślonej na potrzeby The Mandalorian.