Gladiatorzy w widowisku twórcy Dnia Niepodległości. Nowy zwiastun serialu Those About To Die

Gladiator 2 opanuje kina jesienią 2024 roku, a gladiatorzy w serialu Those About to Die będą chcieli to samo zrobić na małym ekranie. Amerykańska platforma Peacock opublikowała nowy zwiastun, który pokazuje czego możemy oczekiwać. Poza walkami gladiatorów są również wyścigi rydwanów i inne szaleństwa, mające dostarczyć rozrywki mieszkańcom Rzymu.

Twórcą i scenarzystą jest Robert Rodat (znany ze scenariusza Szeregowca Ryana), a reżyserem słynny Roland Emmerich, twórca Dnia niepodległości, Patrioty i innych głośnych filmów. Budżet pierwszego sezonu to 140 mln dolarów.

Those About To Die - zwiastun

Those About to Die - o czym jest serial?

Serial zagłębia się w świat igrzysk, charakteryzujący się żądzą krwi, chciwością pieniędzy, pogonią za władzą i korupcją. Wyścigi w Circus Maximus są kontrolowane przez cztery korporacje należące do patrycjuszy: frakcję Niebieską, Czerwoną, Białą i Zieloną, a udziały w nich stanowią w Rzymie najcenniejszą wartość. Z uwagi na to, że zasmakowana w rozrywce ludność staje się coraz bardziej znużona i żądna krwi, pojawia się potrzeba budowy nowego stadionu do walk gladiatorów - Koloseum. Skala tego przedsięwzięcia, walk gladiatorów i zwierząt jest ogromna - podobnie jak podziemia z kwitnącym biznesem zakładów bukmacherskich. W podziemiach, pod trybunami, pracują i żyją tysiące ludzi - wśród nich tysiące tych, którzy zginą za igrzyska.

Those About to Die - zdjęcie z serialu kostiumowego

Those About to Die - obsada

W obsadzie są Iwan Rheon, Sara Martins, Tom Hughes, Jojo Macari, Moe Hashim, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Rupert Penry-Jones, Gabriella Pession, Dimitri Leonidas, Emilio Sakraya, David Wurawa, Pepe Barroso, Gonçalo Almeida, Eneko Sagardoy oraz Romana Maggiora Vergano.

Those About to Die - premiera w USA odbędzie się 18 lipca. W Polsce na Prime Video już 19 lipca.