Timothée Chalamet zagra Boba Dylana u twórcy Le Mans '66

James Mangold przygotowuje filmową biografię Boba Dylana zatytułowana Going Electric. W rolę laureata Grammy, Oscara i Nagrody Nobla wcieli się Timothée Chalamet. Aktor podobno rozpoczął już naukę gry na gitarze elektrycznej i akustycznej, aby dobrze przygotować się do tej kreacji. Sam Dylan będzie producentem obrazu, który powstanie dla należącego do Disneya Fox Searchlight.

Going Electric będzie kroniką przejścia Dylana z muzyki folkowej na rock'n'roll, kiedy to na festiwalu Newport Folk 25 lipca 1965 roku muzyk wystąpił z gitarą elektryczną, zamiast akustycznej. Wówczas wielu ludzi uznało go za zdrajcę muzyki folkowej. Jednak inni docenili ewolucję artysty. W filmie zobaczymy interakcję Dylana z innymi gwiazdami muzyki lat 60. jak Joan Baez i Seeger.