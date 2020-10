Tofifest 2020 online: Program festiwalu na 25 października. Co obejrzeć w sieci?

fot. materiały prasowe

Tofifest 2020, którego patronem medialnym jest nasz portal naEKRANIE.pl dobiega końca. Czas sprawdzić, co ciekawego można obejrzeć online 25 października, czyli w ostatnim dniu festiwalu. Wszystkie filmy festiwalowe są dostępne w platformie Tofifest od premiery festiwalowej do końca trwania wydarzenia.

Karnet na pokazy online kosztuje 60 złotych - w tej cenie uzyskujemy dostęp do całego programu liczącego 150 filmów. Po premierze festiwalowej można jednak zakupić bilet na dany film w cenie 14 złotych. Wszystko oglądamy na stronie Tofifest.pl, na której trzeba założyć konto, by móc oglądać filmy, a następnie w programie wybrać interesujący nas tytuł.

Pełny program festiwalu online można sprawdzić na stronie Tofifest.pl. Oczywiście dla osób z Torunia jest dostępna opcja obejrzenia w kinie, a cały program tej formy festiwalu dostępny jest w tym miejscu. Na liście sekcja, tytuł oraz godzina premiery festiwalowej online.

Uwaga - wszystkie filmy, które miały już premiery online, są dostępne do oglądania w sieci do końca festiwalu, czyli do końca 25 października.

Tofifest 2020 online - program na 25.10

Młode Kino

Tarapaty 2 film będzie dostępny online w niedzielę, 25 października, w godzinach od 12.00 do 15.00. Kiedy z Muzeum Narodowego w Poznaniu znika perła kolekcji ― Plaża w Pourville Claude’a Moneta ― a o kradzież zostaje fałszywie oskarżona ciotka Julki, dzieci muszą odnaleźć obraz i odkryć tożsamość prawdziwego złodzieja. Zgrany duet rozpoczyna śledztwo, ale na horyzoncie pojawia się Felka, zwariowana dwunastolatka, a razem z nią kłopoty. Opowieść o zazdrości i zaufaniu przeplata się z rozwiązywaniem zagadki kryminalnej.

Madison

HBO SPECIALS: FILMY DOKUMENTALNE PRODUKCJI HBO EUROPE

Forum 2019/2020

Zło nie istnieje Zło nie istnieje ma strukturę nowelową i składa się z czterech opowieści. Bohaterów każdej z nich łączy tajemnica oraz dramatyczna decyzja, którą muszą podjąć. Wpłynie ona nie tylko na dalsze życie protagonistów, ale również mocno odbije się na otaczających ich ludziach.

Polonika

My Wonderful Wanda - 16:00 - Polka Wanda (35 l.) opiekuje się Josephem (70 l.). Jest cały czas do dyspozycji. Pomaga także jego żonie Elsie (75 l.). Wszyscy mieszkają w należącej do rodziny willi nad jeziorem. Najmłodszy syn pary, Gregi (28 l.), bardzo lubi Wandę. Wykonywana przez nią praca jest słabo płatna, ale kobieta potrzebuje pieniędzy na utrzymanie swojej rodziny w Polsce. Odkąd wszyscy mieszkają pod jednym dachem, Wanda ma intymny wgląd w życie swoich pracodawców. Tak intymny, że nieoczekiwanie zachodzi w ciążę.

Best of the Best

Tofifest 2020 - program online