Tofifest 2020 online: Program festiwalu na 24 października. Co obejrzeć w sieci?

Tofifest 2020, którego patronem medialnym jest nasz portal naEKRANIE.pl już prawie dobiegł końca. Czas sprawdzić, co ciekawego można obejrzeć online 24 października. Wszystkie filmy festiwalowe są dostępne w platformie Tofifest od premiery festiwalowej do końca trwania wydarzenia.

Karnet na pokazy online kosztuje 60 złotych - w tej cenie uzyskujemy dostęp do całego programu liczącego 150 filmów. Po premierze festiwalowej można jednak zakupić bilet na dany film w cenie 14 złotych. Wszystko oglądamy na stronie Tofifest.pl, na której trzeba założyć konto, by móc oglądać filmy, a następnie w programie wybrać interesujący nas tytuł.

Pełny program festiwalu online można sprawdzić na stronie Tofifest.pl. Oczywiście dla osób z Torunia jest dostępna opcja obejrzenia w kinie, a cały program tej formy festiwalu dostępny jest w tym miejscu. Na liście sekcja, tytuł oraz godzina premiery festiwalowej online.

Uwaga - wszystkie filmy są dostępne do oglądania w sieci do końca festiwalu, czyli do końca 25 października.

Tofifest 2020 online - program na 24.10

Młode kino

Wszyscy za jednego - film będzie dostępny online w sobotę, 24 października, w godzinach od 12.00 do 16.00. Grudzień 1942 roku, II wojna światowa. W Norwegii, jak w wielu krajach Europy, Żydzi są prześladowani. Pewnej nocy rodzice Grety i Otta zostają aresztowani przez nazistów. Rodzeństwo odkrywa, że w ich domu ukrywa się dwójka żydowskich dzieci ― Daniel i Sara. Greta, miłośniczka opowieści o trzech muszkieterach, natychmiast postanawia pomóc nowym znajomym. Dzieci czeka trudna wyprawa przez pokrytą śniegiem Norwegię, a każda spotkana osoba może okazać się wrogiem.

Szczęściara - film będzie dostępny online w sobotę, 24 października, w godzinach od 12.00 do 16.00. Gdy życie daje ci cytryny, zrób z nich lemoniadę ― to zdanie doskonale pasuje do dwunastoletniej Candice. Wielki optymizm dziewczynki sprawia, że wśród rówieśników uchodzi za dziwaczkę. Mimo to rudowłosa bohaterka śmiało idzie przez życie i chce pomagać innym: nauczycielce z rozbieganym okiem, nowemu koledze „z innego wymiaru", a przede wszystkim ― własnej rodzinie, która przechodzi trudne chwile. Tylko jak przekonać upartych dorosłych, żeby „wyszli ze swojej skorupy"?

Słynny najazd niedźwiedzi na Sycylię film będzie dostępny online w sobotę, 24 października, w godzinach od 12.00 do 16.00. Jest to animowana baśń o istnieniu odmiennych od siebie światów, poszukiwaniu tożsamości oraz potędze miłości i władzy. Początkiem niezwykłej przygody jest zaginięcie królewskiego syna. Targany tęsknotą Leoncjo, władca sycylijskich niedźwiedzi, wyrusza wraz z poddanymi do krainy człowieka na poszukiwania potomka.

Halvdan - prawie Wiking film będzie dostępny online w sobotę, 24 października, w godzinach od 12.00 do 16.00. Ciekawski Halvdan, wbrew zaleceniom starszych, zapuszcza się w nieznane tereny i właśnie tam spotyka niezwykłą Meię, córkę króla wrogiej wioski. Mimo absolutnego zakazu bratania się z przeciwnikiem, szybko zostają przyjaciółmi i zaczynają rozumieć, że trwający konflikt nikomu nie służy. Czy uda się pogodzić upartych władców?

HBO SPECIALS: FILMY DOKUMENTALNE PRODUKCJI HBO EUROPE

Pollywood Pollywood to historia osobistej podróży do Ameryki, jaką reżyser dokumentu, Paweł Ferdek, odbył śladami założycieli Hollywood, mających wschodnioeuropejskie, czy wręcz polskie korzenie — Samuela Goldwyna, Luisa B. Mayera i braci Warner. Oto uniwersalna opowieść o wielkich marzeniach, a także o odwadze i determinacji, aby je zrealizować.

Niesieni muzyką

Forum 2019/2020

Pechowi szczęściarze

Made in Bangladesh - 16;00 -Dwudziestotrzyletnia Shimu pracuje w fabryce odzieżowej w Dhace w Bangladeszu. W obliczu trudnych warunków pracy kobieta i jej współpracowniczki decydują się założyć związek. Mimo gróźb ze strony kierownictwa i dezaprobaty męża, Shimu jest zdeterminowana, by kontynuować działania. Kobiety muszą wspólnie walczyć i znaleźć rozwiązanie.

Nie tak miało być Nie tak miało być opowiada historię kobiety, której ograniczono prawo do widywania się z własnymi dziećmi po tym, jak rozwiodła się z mężem. Alice postanawia zabrać swoją córkę i syna na wakacje bez zgody męża.

Ciepło-Zimno

Sanctuary - 16:00 - Widzowie filmu dokumentalnego Sanctuary będą mieli szansę prześledzić oczami Javiera Bardema historię ambitnej inicjatywy na rzecz ochrony środowiska, mającej na celu stworzenie największego na świecie morskiego sanktuarium na Oceanie Antarktycznym.

Nowe kino fińskie

Skrzydełko - 18:00 - historia dwunastoletniej Varpu, która szybko dorasta, oraz jej matki, która dorosnąć nie chce. Varpu nigdy nie poznała swojego ojca. Pewnej nocy ma już dość kumpli i matki — kradnie samochód i jedzie na północ odnaleźć ojca, znając tylko jego nazwisko. Okazuje się on jednak nie taki, jak Varpu się spodziewała.

From Poland

Zajęcia rekreacyjne - 18:00 - Mechanika samochodowego i opiekuna małp w zoo łączy przyjaźń. Wolne chwile mijają im na sąsiedzkich spotkaniach, łowieniu ryb i rozmowach. Niespodziewanie pojawia się okazja na przełamanie monotonii.

Best of the Best

Za dziesięć jedenasta - 18:00 - historia zapalonego kolekcjonera Mithata i dozorcy o imieniu Ali. Dla Mithata Stambuł kończy się tam, gdzie jego zbiory. Dla Alego miasto to tylko blok, w którym pracuje, i kilka budynków dookoła. Kiedy w obawie przed trzęsieniami ziemi i chcąc podwyższyć wartość nieruchomości, sąsiedzi decydują się na przebudowę domu, Mithat staje przed najważniejszym wyzwaniem swojego życia — musi walczyć o ocalenie kolekcji. Budynek łączy losy tych dwóch samotnych mężczyzn.

