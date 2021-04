Tomek na Alasce. Kultowy bohater powieści młodzieżowych powróci

Źródło: Muza

Alfred Szklarski był autorem młodzieżowych powieści przygodowych z Tomkiem Wilmowskim w roli głównej. Początkowo bohater razem z ojcem łapał zwierzęta w egzotycznych zakątkach globu, ale wraz z dorastaniem fabuły stały się bardziej poważne, dotyczyły m.in. działania pod przykrywką na terenach zaborców.

Za życia Alfred Szklarski napisał osiem powieści o Tomku Wilmowskim. Dziewiąta pt. Tomek w grobowcach faraonów została wydana 1994 roku, dwa lata po śmierci pisarza (została dokończona przez Adama Zelgę).

Szkarski planował jeszcze jedną, zapowiadaną od 1978 powieść w serii pt. Przygody Tomka na Alasce. Niestety za życia nie udało mu się zrealizować tego celu. Teraz, po latach, będziemy mieli szansę poznać tę historię. Książkę Tomek na Alasce napisał, na podstawie notatek Szklarskiego, Maciej J. Dudziak.

Oto wstępny opis książki:

„Tomek na Alasce” to kwintesencja tego, co czytelnicy pokochali w powieściach Szklarskiego – charyzmatyczni bohaterowie, odległe lądy oraz przygoda. Tomek, kapitan Nowicki oraz Sally przybywają na Alaskę jako uczestnicy wspólnej naukowej wyprawy amerykańskiego uniwersytetu w Chicago oraz Brytyjskiego Towarzystwa Geograficznego. Wyprawę finansuje znany milioner i filantrop – John Davison Rockefeller. Na miejscu okazuje się jednak, że wcześniejsza grupa geologów i kartografów, do której mieli dołączyć Polacy, zniknęła bez śladu w tajemniczych okolicznościach... Tomek, Sally oraz kapitan Nowicki ruszają na północ z wyprawą ratunkową.

Tomek na Alasce ukaże się nakładem wydawnictwa Muza już 19 maja.