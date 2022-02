TOP 10: Najpopularniejsze seriale na Netflixie; 31 stycznia - 6 lutego. All of Us Are Dead utrzymuje się na pierwszym miejscu

fot. Netflix

Netflix udostępnia cotygodniowe listy najpopularniejszych seriali w skali globalnej. Streamingowy gigant przedstawia ranking z podziałem na tytuły anglojęzyczne i nieanglojęzyczne.

Uplasowane miejsce zależy od łącznego czasu oglądania danej produkcji liczonej w milionach godzin.

TOP 10: Najpopularniejsze seriale anglojęzyczne

Według danych zebranych z zeszłego tygodnia (31 stycznia - 6 lutego), najchętniej oglądanym serialem anglojęzycznym jest Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie.

Fabuła produkcji skupia się na Annie, która obserwuje świat z okna salonu i obiera sobie za cel nowego, przystojnego sąsiada. Wkrótce staje się świadkiem makabrycznego morderstwa.

10. The Sinner (sezon 4) - 16,69 mln godzin

TOP 10: Najpopularniejsze seriale nieanglojęzyczne

Pierwsze miejsce wśród najpopularniejszych seriali nieanglojęzycznych przypada w dalszym ciągu południowokoreańskiej produkcji All of Us Are Dead.

Akcja dzieje się w szkole, w której wybucha epidemia wirusa zombie. Uczniowie muszą znaleźć drogę ucieczki, zanim zakażenie zmieni ich w potwory.

10. Brzydula (sezon 1) - 11,21 mln godzin

