Tory z F1 trafią do Gran Turismo 7. Nadciąga wielka aktualizacja gry

Seria Gran Turismo do czerwca 2025 roku sprzedała się w ponad 100 mln sztuk. Aby uczcić ten kamień milowy, posiadcze najnowszej odsłony, Gran Turismo 7, mogą spodziewać się wyjątkowego prezentu: Spec III Update, który ma pojawić się już w grudniu tego roku.

Aktualizacja ta jest zapowiadana jako największa, jaką do tej pory otrzymał tytuł. Wniesie ona do gry szereg nowych funkcji i zawartości, w tym: dwa zupełnie nowe tory wyścigowe F1, osiem nowych pojazdów, funkcję doświadczenia toru (circuit experience), nową funkcję rejestratora danych (data logger) i więcej dodatkowej zawartości, której jeszcze nie zdradzono.

Chociaż nie podano o jakie tory chodzi, to na urywkach materiałów przedstawiających aktualizację do Gran Turismo 7 widać dwa kultowe tory z kalendarza F1: Yas Marina Circuit w Abu Zabi oraz Circuit Gilles Villeneuve w Montrealu.

Gran Turismo 7 Spec III Update dostępne będzie za darmo i pojawi się wraz z aktualizacją gry do wersji v1.64.