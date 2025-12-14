Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Było średniowiecze, będzie kosmos. Zapowiedziano Total War: Warhammer 40,000

Twórcy serii Total War zapowiedzieli kolejną odsłonę, która będzie crossoverem z potężną, popkulturową marką. Tym razem mowa o połączeniu ze światem Warhammer 40,000.
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  the game awards 2025 
total war: warhammer 40000 Total War zwiastun The Game Awards
Total War: Warhammer 40,000 fot. Creative Assembly
Reklama

Jeszcze przed The Game Awards 2025 zapowiedziano, że w produkcji znajduje się Total War: Medieval 3. Opublikowano klimatyczny teaser, a twórcy zapewnili, że na premierę przyjdzie nam jeszcze sporo poczekać — cierpliwość ma jednak zostać wynagrodzona. Gra ma być „definitywną” i niezwykle rozbudowaną odsłoną serii, w której gracze będą mogli zarówno odtwarzać, jak i przepisywać wydarzenia historyczne, a całość napędzi nowy silnik o nazwie Warcore. Okazuje się jednak, że nie była to jedyna niespodzianka przygotowana przez zespół Creative Assembly na końcówkę 2025 roku. Podczas gali prowadzonej przez Geoffa Keighleya zapowiedziano również zderzenie dwóch światów — Total War i Warhammer 40,000.

Total War: Warhammer 40,000 połączy strategiczną rozgrywkę z widowiskowymi starciami osadzonymi w brutalnym, ogarniętym nieustannymi wojnami uniwersum Warhammer 40,000. Gracze będą mogli pokierować czterema frakcjami: Kosmicznymi Marines, Astra Militarum, Orkami oraz Eldarami, z których każda zaoferuje odmienny, unikalny styl rozgrywki. Starcia będą toczyć się na iście galaktyczną skalę — możliwe będzie podbijanie planet, a nawet ich niszczenie przy użyciu potężnej, apokaliptycznej broni. Nie zabraknie również rozbudowanych możliwości personalizacji, ponieważ po raz pierwszy w historii cyklu gracze otrzymają możliwość edytowania szczegółów armii — od ikonografii po uzbrojenie.

Data premiery Total War: Warhammer 40,000 nie została jeszcze ujawniona. Wiadomo natomiast, że gra powstaje nie tylko z myślą o PC, ale również na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

Źródło: informacja prasowa

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  the game awards 2025 
total war: warhammer 40000 Total War zwiastun The Game Awards
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Cristiano Ronaldo w Fatal Fury: City of the Wolves
-

Szybcy i wściekli 11 - Cristiano Ronaldo dołączy do rodziny. Vin Diesel zapowiada

2 1. Matt Smith (11. Doktor)
-

Star Wars: Starfighter - Matt Smith zdradza szczegół o złoczyńcy. Chodzi o jego wygląd

3 Pragmata
-

Na tę grę sci-fi czekamy od lat. Teraz możecie sprawdzić ją przed premierą i to za darmo

4 7. Hulk
-
Plotka

Spider-Man 4 - wiemy, jak Hulk stanie się wściekły. Ten pomysł zmieni ton filmu

5 Saros
-

Saros się spóźni. Na osłodę dostaliśmy fabularny zwiastun gry

6 Ace Combat 8: Wings of Theve
-

Ależ niespodzianka z okazji 30-lecia serii! Nadciąga Ace Combat 8: Wings of Theve

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s03e10

One-Punch Man

s51e08

Saturday Night Live

s38e10

48 Hours Mystery

s2025e32

Miejsce zbrodni

s06e04

Accident, Suicide or Murder

s09e16

Selviytyjät Suomi

s01e04

Surely Tomorrow

s01e23
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Surowa młodość

08

gru

Film

Surowa młodość
Kuba i Alaska

09

gru

Film

Kuba i Alaska
Jeśli dzisiaj umrę

09

gru

Film

Jeśli dzisiaj umrę
Szósta dzielnica

09

gru

Film

Szósta dzielnica
W służbie dialogu

09

gru

Film

W służbie dialogu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Vanessa Hudgens
Vanessa Hudgens

ur. 1988, kończy 37 lat

Natascha McElhone
Natascha McElhone

ur. 1969, kończy 56 lat

Jackson Rathbone
Jackson Rathbone

ur. 1984, kończy 41 lat

Tia Texada
Tia Texada

ur. 1971, kończy 54 lat

Archie Kao
Archie Kao

ur. 1969, kończy 56 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia promujące Eurowizję Junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: WYNIKI. Kto wygrał i która Polska?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

M jak miłość: streszczenie odcinków 1896-1899. Co się wydarzy?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 349-352. Co się wydarzy?

7

Eurowizja Junior 2025: jak i gdzie głosować na Polskę?

8

Ślub od pierwszego wejrzenia: WSZYSTKIE ekspertki rezygnują z programu

9

Eurowizja Junior 2025: gdzie oglądać konkurs?

10

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 763-767. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV