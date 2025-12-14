Było średniowiecze, będzie kosmos. Zapowiedziano Total War: Warhammer 40,000

fot. Creative Assembly

Reklama

Jeszcze przed The Game Awards 2025 zapowiedziano, że w produkcji znajduje się Total War: Medieval 3. Opublikowano klimatyczny teaser, a twórcy zapewnili, że na premierę przyjdzie nam jeszcze sporo poczekać — cierpliwość ma jednak zostać wynagrodzona. Gra ma być „definitywną” i niezwykle rozbudowaną odsłoną serii, w której gracze będą mogli zarówno odtwarzać, jak i przepisywać wydarzenia historyczne, a całość napędzi nowy silnik o nazwie Warcore. Okazuje się jednak, że nie była to jedyna niespodzianka przygotowana przez zespół Creative Assembly na końcówkę 2025 roku. Podczas gali prowadzonej przez Geoffa Keighleya zapowiedziano również zderzenie dwóch światów — Total War i Warhammer 40,000.

Total War: Warhammer 40,000 połączy strategiczną rozgrywkę z widowiskowymi starciami osadzonymi w brutalnym, ogarniętym nieustannymi wojnami uniwersum Warhammer 40,000. Gracze będą mogli pokierować czterema frakcjami: Kosmicznymi Marines, Astra Militarum, Orkami oraz Eldarami, z których każda zaoferuje odmienny, unikalny styl rozgrywki. Starcia będą toczyć się na iście galaktyczną skalę — możliwe będzie podbijanie planet, a nawet ich niszczenie przy użyciu potężnej, apokaliptycznej broni. Nie zabraknie również rozbudowanych możliwości personalizacji, ponieważ po raz pierwszy w historii cyklu gracze otrzymają możliwość edytowania szczegółów armii — od ikonografii po uzbrojenie.

Data premiery Total War: Warhammer 40,000 nie została jeszcze ujawniona. Wiadomo natomiast, że gra powstaje nie tylko z myślą o PC, ale również na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.