Toy Story 5 to jedna z najbardziej wyczekiwanych animacji 2026 roku. Tym razem główną postacią będzie Jessie, co potwierdził w niedawnym wywiadzie Tim Allen, który podkłada głos Buzzowi Astralowi. I to właśnie ją widzimy na osobnej grafice promocyjnej z filmu w otoczeniu nowych postaci.

Do sieci wyciekły nowe grafiki z Toy Story 5, które znajdują się na koszulkach. Są na nich Chudy, Buzz oraz Jessie w otoczeniu nowych postaci: Atlasa, Smarty Pants i Snappy'ego. Na razie nic nie wiadomo o tym nowym trio zabawek. Warto zauważyć, że Chudy ma na sobie ponczo, jako nowy dodatek do wyglądu. Z kolei Jessie jest nazwana szeryfem i posiada odznakę. Nowe grafiki możecie obejrzeć w poniższej galerii.

Toy Story 5 - wyciek grafik

Toy Story 5 - zdjęcia

Toy Story 5 - fabuła, obsada, data premiery

Co wiemy o fabule? W filmie Toy Story 5 zabawki będą musiały zderzyć się z technologią. Pojawi się w życiu ich i ośmioletniej Bonnie w postaci podstępnego i złośliwego tabletu. Urządzenie uważa, że dziewczynka jest już w odpowiednim wieku, by przestać bawić się zabawkami.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Andrew Stanton. W głównych rolach w oryginalnej wersji usłyszymy Toma Hanksa jako Chudego, Tima Allena jako Buzza Astrala, Joan Cusack jako Jessie i Annę Faris jako tablet Lilypad.

Toy Story 5 - premiera w kinach 19 czerwca 2026 roku.

