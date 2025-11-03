Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Toy Story 5 - wyciek grafik. Inny wygląd Chudego i nowe postacie

Do sieci trafiły wzory koszulek z Toy Story 5, na których możemy zobaczyć Chudego, Buzza i Jessie. Ponadto na grafikach znalazły się też nowe postacie.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  nowe postacie 
toy story 5 grafika wyciek
Toy Story 5 fot. Pixar
Reklama

Toy Story 5 to jedna z najbardziej wyczekiwanych animacji 2026 roku. Tym razem główną postacią będzie Jessie, co potwierdził w niedawnym wywiadzie Tim Allen, który podkłada głos Buzzowi Astralowi. I to właśnie ją widzimy na osobnej grafice promocyjnej z filmu w otoczeniu nowych postaci. 

Czytaj więcej: Chudy nie będzie głównym bohaterem Toy Story 5? Tim Allen o scenie z setką Buzzów

Do sieci wyciekły nowe grafiki z Toy Story 5, które znajdują się na koszulkach. Są na nich Chudy, Buzz oraz Jessie w otoczeniu nowych postaci: Atlasa, Smarty Pants i Snappy'ego. Na razie nic nie wiadomo o tym nowym trio zabawek. Warto zauważyć, że Chudy ma na sobie ponczo, jako nowy dodatek do wyglądu. Z kolei Jessie jest nazwana szeryfem i posiada odznakę. Nowe grafiki możecie obejrzeć w poniższej galerii.

Toy Story 5 - wyciek grafik

Toy Story 5

arrow-left
Toy Story 5
Źródło:
arrow-right

Toy Story 5 - zdjęcia

Toy Story 5

arrow-left
Toy Story 5
fot. Pixar
arrow-right

Toy Story 5 - fabuła, obsada, data premiery

Co wiemy o fabule? W filmie Toy Story 5 zabawki będą musiały zderzyć się z technologią. Pojawi się w życiu ich i ośmioletniej Bonnie w postaci podstępnego i złośliwego tabletu. Urządzenie uważa, że dziewczynka jest już w odpowiednim wieku, by przestać bawić się zabawkami. 

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Andrew Stanton. W głównych rolach w oryginalnej wersji usłyszymy Toma Hanksa jako Chudego, Tima Allena jako Buzza Astrala, Joan Cusack jako Jessie i Annę Faris jako tablet Lilypad.

Toy Story 5 - premiera w kinach 19 czerwca 2026 roku.

Te filmy animowane zarobiły najwięcej w historii [RANKING]

25. Shrek Trzeci (808.3 mln)

arrow-left
25. Shrek Trzeci (808.3 mln)
fot. DreamWorks Animation
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  nowe postacie 
toy story 5 grafika wyciek
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Toy Story 5

Najnowsze

1 Superman
-

James Gunn wyjaśnia, dlaczego nie każdy lubi jego filmy. Gwiazda pop jako "Superwoman"!?

2 Robin Hood - oficjalny kadr z nowego serialu
-

Udany debiut nowego Robin Hooda. Zdecydowanie wyższe oceny od poprzednich produkcji

3 23. Terminator 2. Dzień sądu
-

Zmarł człowiek, który nakręcił legendarne sceny dla Jamesa Camerona. Wszyscy doskonale je znacie

4 For All Mankind - zdjęcie z 2. sezonu
-

Gdzie oglądać najlepsze seriale science fiction? Ta platforma deklasuje konkurencję

5 33. Jim Hopper (Stranger Things)
-
Plotka

Stranger Things z problemami. Millie Bobby Brown miała oskarżyć aktora o nękanie

6 1. Strój Supermana z Batman v. Superman: Świt sprawiedliwości
-

Nowe zdjęcie z Batman v. Superman. "Henry w swoim naturalnym środowisku"

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e05

Simpsonowie

s19e05

Zaklinacze koni

s19e05

Detektyw Murdoch

s2025e212

Moda na sukces

s16e05

Bob’s Burgers

s38e213

Zatoka serc

s12e28

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s42e41
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Miłość

07

lis

Film

Miłość
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Dolph Lundgren
Dolph Lundgren

ur. 1957, kończy 68 lat

Roseanne Barr
Roseanne Barr

ur. 1952, kończy 73 lat

Paprika Steen
Paprika Steen

ur. 1964, kończy 61 lat

Gemma Ward
Gemma Ward

ur. 1987, kończy 38 lat

Ewa Gorzelak
Ewa Gorzelak

ur. 1974, kończy 51 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Zestaw LEGO zaprojektowany przez Polaka trafi do sprzedaży. Jak się prezentuje?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV