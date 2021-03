Transformers - Paramount szykuje jeszcze jeden film. Kto go stworzy?

Źródło: materiały prasowe

Jak donosi The Hollywood Reporter studio Paramount Pictures zamawia realizację scenariusza kolejnego projektu ze świata Transformers. Mowa o nowym kinowym filmie. Ma go napisać Marco Ramirez, który dał się poznać jako showrunner serialu The Defenders platformy Netflix, ale pracował też jako scenarzysta seriali Daredevil i Synowie Anarchii. Za kamerą natomiast ma stanąć Angel Manuel Soto, który zdobył niezłe recenzje za film Charm City Kings.

Szczegóły fabuły nie są znane. Wiadomo jedynie, że projekt jest stworzony niezależnie od filmowej serii realizowanej w 2007 roku. Prawdopodobnie więc będzie to samodzielna, zamknięta historia.

Paramount Pictures szuka nowego otwarcia dla Transformers, by seria wyszła poza konwencję stworzoną przez Michaela Baya. W ostatnich latach ogłoszono plany na pięć kinowych filmów, łącznie z tym, o którym tutaj piszemy. Na razie nie wiadomo, który na pewno zostanie zrealizowany i kiedy.

Gdy plany studia wyklarują się, najpewniej poznamy więcej szczegółów o projekcie, który najpierw ruszy na plan.