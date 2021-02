Transformers - o czym kolejny film z serii? Są pierwsze informacje

Paramount

Seria Transformers ma tyle samo zwolenników, co przeciwników, jednak nie można jej odmówić, że to jedna z najpopularniejszych franczyz w Hollywood. W 2018 do kin na świecie trafił Bumblebee, spin-off, który miał być miękkim restartem serii. W przygotowaniu znajduje się już kolejny film, za który odpowiada Steven Caple Jr. (Creed 2). Do tej pory nie wiedzieliśmy jednak praktycznie nic na temat fabuły widowiska. Być może teraz, to się zmieniło.

Portal The Illuminerdi twierdzi na podstawie swoich źródeł, że roboczy tytuł filmu brzmi Transformers: Beast Alliance. Zdjęcia do projektu mają rozpocząć się jeszcze w tym roku.

fot. Paramount Pictures

Akcja filmu ma dziać się na tej samej osi czasu, co Bumblebee, w scenerii lat 90. Podobno fabuła produkcji ma posiadać elementy gatunku heist movie, a historia ma rozciągać się od Brooklynu do Ameryki Południowej. Producenci mają szukać do głównej roli Afroamerykanina lub Latynosa oraz starszą kobietę, która może uchodzić za mieszkankę Nowego Jorku.