Transformers: Przebudzenie bestii nie jest klapą. Niechlubny rekord jednak pobity w box office

Źródło: materiały prasowe

Transformers: Przebudzenie bestii już jest dostępne na VOD, więc nadszedł czas podsumowań box office. Łącznie tytuł zebrał 437 mln dolarów. Jest to nowy niechlubny rekord, bo żadna produkcja należąca do tej serii nie zarobiła tak mało. Do tej pory ten niechlubny rekord należał do Bumblebee, który pomimo znakomitych recenzji zebrał tylko 465,2 mln dolarów przy budżecie 135 mln dolarów, ale był to umiarkowany sukces komercyjny.

Transformers: Przebudzenie bestii - klapa w box office?

Budżet widowiska stanął na kwocie 200 mln dolarów. Zakłada się więc, że musiał zebrać w box office 400 mln dolarów, by wyjść na zero. Ostatecznie troszkę przekroczono tę kwotę, więc udało się zwrócić koszty produkcji.

Jest to wyczyn, któremu nie udało się osiągnąć wielu filmom tego lata. Klapami przynoszącymi straty finansowe zostały między innymi takie tytuły jak Indiana Jones i artefakt przeznaczenia, Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1 oraz Flash.

Dla porównania Transformers 3 jest najbardziej dochodową odsłoną serii z wynikiem 1 mld 120 mln dolarów. Wpływy z box office zaczęły spadać wraz z ostatnim widowiskiem w reżyserii Michaela Baya. Transformers 5: Ostatni Rycerz zebrał 602,9 mln dolarów przy budżecie 260 mln dolarów.

Pomimo umiarkowanych wpływów producenci nadal planują Transformers 8. Będzie to wspólna historia z G.I. Joe.