Tron 3 - jest zielone światło dla filmu. Tytuł, reżyser i pierwsze informacje

materiały prasowe

Tron 3 powstanie! Jak donosi Deadline, film ma nosić tytuł Tron: Ares. Trwają prace preprodukcyjne, więc zbierana jest ekipa filmowa i trwają przygotowania. Disney negocjuje z filmowcem Joachimem Rønningiem, aby wyreżyserował widowisko. Znany jest on z takich filmów jak Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara oraz Czarownica 2. Niedawno zakończył pracę nad filmem Young Woman and the Sea dla Disneya. Negocjacje kontraktu chwilę jeszcze potrwają, a Disney najpewniej ogłosi projekt jak wszelkie podpisy na papierach zostaną złożone.

Tron 3 - co wiemy?

Jared Leto ma zagrać główną rolę postaci, która pojawiła się epizodycznie w widowisku Tron: Dziedzictwo. Autorem scenariusza jest Jesse Wigutow. Oficjalnie ma być to kontynuacja poprzedniej części i nie ma tu mowy o reboocie. Na ten moment szczegóły fabuły nie są znane.

Przypomnijmy, że Disney stara się od lat ożywić markę TRON, ale nieskutecznie. Przez lata starali się wymyślić najlepszą historię dla trójki, ale wciąż coś stało na drodze. Najbliżej byli w 2017 roku, gdy podpisano kontrakt z Jaredem Leto, który nadal obowiązuje.

Prace na planie ruszą w sierpniu 2023 roku w Vancouver w Kanadzie.