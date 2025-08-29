Pierwszy scenarzysta Trona 3 o nowym filmie. Jak zmieniono fabułę przez 14 lat?
David DiGilio opowiedział o kulisach powstawania Trona 3, zanim jeszcze ten projekt miał nosić podtytuł Ares. Nowy film zdaje się czerpać wiele pomysłów z zarysów scenariusza sprzed 14 lat, co dało samemu DiGilio wzmiankę w napisach.
W 2011 roku poinformowano, że David DiGilio pracuje nad kontynuacją filmu Josepha Kosinskiego Tron: Dziedzictwo. Jednak w 2012 roku zakup Lucasfilmu przez Disneya wystrzymał prace preprodukcyjne nad Tronem 3. Mimo to projekt wciąż tlił się w tle i teraz, po 14 latach, DiGilio ma oficjalny wkład w scenariusz tego, co ostatecznie stało się filmem Tron: Ares. Takimi słowami twórca skomentował to co działo się z projektem:
DiGilio podkreślił, że jest niezwykle zadowolony ze sposobu, w jaki wykorzystano elementy jego pracy. Przyznał też, że bardzo cieszy go fakt, iż w napisach końcowych został ujęty jako twórca fabuły obok obecnego scenarzysty, Jessego Wigutowa.
Tron: Ares - zdjęcia
Źródło: hollywoodreporter.com
