Pierwszy scenarzysta Trona 3 o nowym filmie. Jak zmieniono fabułę przez 14 lat?

David DiGilio opowiedział o kulisach powstawania Trona 3, zanim jeszcze ten projekt miał nosić podtytuł Ares. Nowy film zdaje się czerpać wiele pomysłów z zarysów scenariusza sprzed 14 lat, co dało samemu DiGilio wzmiankę w napisach.
Tomasz Hudyga
Tron: Ares fot. materiały prasowe
W 2011 roku poinformowano, że David DiGilio pracuje nad kontynuacją filmu Josepha Kosinskiego Tron: Dziedzictwo. Jednak w 2012 roku zakup Lucasfilmu przez Disneya wystrzymał prace preprodukcyjne nad Tronem 3. Mimo to projekt wciąż tlił się w tle i teraz, po 14 latach, DiGilio ma oficjalny wkład w scenariusz tego, co ostatecznie stało się filmem Tron: Ares. Takimi słowami twórca skomentował to co działo się z projektem:

Stary, przez ten projekt przewinęło się chyba z 15 scenarzystów. Kiedy w końcu usłyszałem, że film powstaje i nosi tytuł Tron: Ares, zdałem sobie sprawę, że Ares to postać, którą stworzyłem na etapie prac — pierwotnie jako złoczyńcę. Z czasem Ares przekształcił się z antagonisty w głównego bohatera filmu. Ale główna oś fabularna pozostała taka sama.

DiGilio podkreślił, że jest niezwykle zadowolony ze sposobu, w jaki wykorzystano elementy jego pracy. Przyznał też, że bardzo cieszy go fakt, iż w napisach końcowych został ujęty jako twórca fabuły obok obecnego scenarzysty, Jessego Wigutowa.

Tron: Ares - zdjęcia

Tron: Ares

Tron: Ares
fot. materiały prasowe
Źródło: hollywoodreporter.com

