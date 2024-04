Tulsa King - Sylvester Stallone obrażał statystę na planie. Mężczyzna opowiada o swoim doświadczeniu

fot. materiały prasowe

Tulsa King to serial Paramount+, który zadebiutował w 2022 roku, a w głównej roli grał legendarny Sylvester Stallone, ulubieniec wielu z powodu swoich ikonicznych ról z przeszłości. Tym razem popularny Sly znalazł się w świetle reflektorów, ale nie z powodu świetnej roli w serialu, a zachowania, które okazywał podczas kręcenia 2. sezonu. Informowano już o tym wcześniej, ale teraz na jaw wyszły nowe fakty, które potwierdzają nieprawidłowe zachowanie Sly na planie.

Tulsa King - Sylvester Stallone obrażał statystę na planie

Thomas Mooneyham to 53-letni statysta, który z powodu bólu w kolanie musi chodzić o lasce. Nie przeszkodziło mu to w przyjechaniu na plan Tulsa King w roli statysty.

Siedziałem przy stole z innym dżentelmenem. Stolik Stallone'a i głównych aktorów był po przekątnej od nas. Zauważyłem, że spojrzał na mnie z raz czy dwa, a potem rozmawiał z, jak sądzę, reżyserem i śmiał razem z nim. Wtedy jeszcze tego nie poskładałem w całość. Wtedy zostaliśmy usunięci ze sceny i zastąpieni przez młodego kowboja i dobrze wyglądającą kowbojkę. Czy mi to przeszkadza? Niezupełnie. Co mi przeszkadza to, że ktoś podsłuchał go i reżysera. Nawet nie chodzi o to, że jestem gruby. Nie tylko ja byłem jednym z "większych" tam. Ale czuję się wytknięty palcem, bo mówili o "górze sadła z laską", a tylko ja tam miałem laskę.

Chociaż Craig Zisk, reżyser, zaprzeczył tym doniesieniom, agencja castingowa Rose Locke zrezygnowała z udziału swoich statystów przy tej produkcji z powodu niewłaściwego zachowania na planie, toksycznego środowiska pracy i niepoprawnego języka używanego przez Sylvestra Stallone'a w stosunku do pracowników na planie.

Tulsa King - fabuła

Tulsa King opowiada o członku nowojorskiej mafii, który zostaje zwolniony po 25 latach z więzienia. Dwight "Generał" Manfred zostaje zesłany przez szefa do Oklahomy, aby rozszerzyć działalność. Podejrzewając, że mafia działa przeciwko niemu, mężczyzna powoli buduje własną ekipę.