Twórca Nie! i Uciekaj! reżyserem w MCU? Gorąca plotka z Marvela

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Jeff Sneider, znany informator i insider z branży filmowej, którego przecieki często się sprawdzały, przekazał wieść o tym, że Jordan Peele mógłby dołączyć do wielkiej rodziny Kinowego Uniwersum Marvela. Reżyser takich filmów, jak Nie! i Uciekaj! miał się rzekomo spotkać z reprezentantami studia i przedyskutować z nimi możliwość wyreżyserowania jednej z produkcji. Sneider nie powiedział wprost, o jaki film mogło chodzić, chociaż twierdzi, że zna odpowiedź na to pytanie i może ją ujawnić w niedługim czasie.

Jordan Peele w przeszłości nie zajmował się filmami dla wielkich franczyz filmowych, a raczej poświęcał czas na własne, oryginalne projekty. Miało się to zmienić za sprawą aktorskiej adaptacji Akiry, ale realizacja nie doszła do skutku. Może tym razem będzie inaczej.

Jaki film mógłby wyreżyserować dla Marvela Jordan Peele?

Fani zastanawiają się, jaki film mógłby zostać wyreżyserowany przez Jordana Peele'a. Wielu z nich, przez charakterystykę reżysera oraz to, że Marvel wedle plotki poszukuje osoby o innym kolorze skóry niż biały na to stanowisko, wskazuje potencjalnie na reboot X-Men, do którego scenariusz pisany jest przez Michaela Lesslie.