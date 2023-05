Tyler Rake 2 - Chris Hemsworth dał się podpalić na planie. Kulisy szalonej sceny walki

fot. materiały prasowe

Według Joe Russo, scenarzysty widowiska Tyler Rake 2 reżyser Sam Hargrave przygotował epicką scenę walki kręconą na jednym ujęciu. Trwa ona dokładnie 14 minut, a filmowiec w rozmowie z Empire zapowiada, że dał w niej Chrisowi Hemsworthowi popalić. I to dosłownie! Podpalił aktora do tej sceny.

Tyler Rake 2 - kulisy sceny walki

Pierwszy zwiastun pokazuje fragmenty z tej sceny na dziedzińcu więzienia. Tam też Tyler Rake w całym chaosie zaczyna walczyć z ludźmi, a jego ręka się pali. To nie jest efekt komputerowy. Sam Hargrave wyjawia, że naprawdę podpalił Chrisa Hemswortha.

- Dla mnie moment, w którym Chris Hemsworth spuszcza łomot więźniom, gdy jednocześnie pali się w zimowej scenerii, to coś, czego nie mogłem nie zrobić. Szacunek dla Chrisa. To nie był komputerowy ogień. A do tego musiał to ciągle powtarzać. Nie znam wielu ludzi, a do tego z najwyższej ligi Hollywood, którzy pozwolą mi się podpalić podczas kręcenia sceny.

Reżyser tłumaczy, że Chris Hemsworth miał na sobie specjalną kurtkę z różnymi warstwami, które pozwalały mu podpalić jego rękę.

- Podpaliliśmy Chrisa Hemsworth i on spuszczał łomot zbirom przez całą noc. Niesamowicie się to oglądało.

Tyler Rake 2 - premiera 16 czerwca 2023 roku.