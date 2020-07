Udało się uruchomić Dooma w Minecrafcie

Źródło: Reddit / uDrunkMate

Minecraft i Doom (1993) mają wiele wspólnego – choć mamy tu do czynienia z grami o zgoła odmiennym charakterze, oba tytuły przyciągają do siebie zapalonych moderów. Minecraft jest bowiem idealnym narzędziem do tworzenia gier wewnątrz gry, a fani Dooma co i rusz przekraczają granice kreatywności, aby odpalić go na kolejnych nietuzinkowych platformach. Nic dziwnego, że w końcu trafił również do Minecrafta.

Udało się to osiągnąć dzięki modowi VM Computer, który pozwala graczom zbudować wewnątrz gry własny komputer i wykorzystać go w roli emulatora systemów operacyjnych. Sercem minecraftowego peceta jest VirtualBox, open-sourcowy menadżer maszyn wirtualnych. Aby skorzystać z niego w grze, wystarczy umieścić komputerowy blok w dowolnym miejscu na planszy i za jego pośrednictwem zainstalować system z obrazu ISO. Kiedy proces dobiegnie końca, gracz otrzyma pełną kontrolę nad wirtualnym oprogramowaniem. Mod szybko przyciągnął uwagę doomomaniaków, którzy sięgnęli po Windowsa 95, aby zainstalować na nim Dooma i zagrać w tę kultową grę.

Możliwości stojące za VM Computer są przeogromne, co udowodnili moderzy, którzy szybko zaczęli eksperymentować z tym narzędziem. Jak zauważyli dziennikarze serwisu The Verge niektórzy pokusili się nawet o stworzenie w Minecrafcie komputera, na którym odpalili… Minecrafta, a jakże. Na Reddicie znajdziemy obszerny wątek poświęcony temu niezwykłemu modowi.