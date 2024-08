fot. Marvel Studios

Marisa Tomei w trylogii Spider-Mana Jona Wattsa, która należała do Kinowego Uniwersum Marvela, wcielała się w postać cioci May, która opiekowała się młodym Peterem Parkerem. W Spider-Man: Bez drogi do domu spotkało ją tragicznie i wzruszające zakończenie przygody z tą bohaterką, choć niewykluczone, że zabawy Marvel Studios z multiwersum mogłyby przywrócić tę postać do życia. Tym bardziej, że nie miała zbyt wiele do robienia w filmach Jona Wattsa.

Aktorka została zapytana o ulubione wspomnienie zza kulis podczas kręcenia tych produkcji. Odpowiedziała:

Patrzenie, jak Tom Holland i Zendaya dorastają i zakochują w sobie. Obserwowanie ich fenomenalnego talentu i patrzenie, jak on eksploduje od samego początku. To niezwykli ludzie.

Marisa Tomei chętna na powrót cioci May

Przypomnijmy, że aktorka jeszcze w 2022 roku mówiła, że chętnie powróciłaby do roli cioci May właśnie za sprawą multiwersum: