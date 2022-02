Uncharted ma niskie spadki frekwencji! Ile zarobi Batman podczas weekendu otwarcia?

fot. materiały prasowe

Drugi weekend Uncharted w Ameryce Północnej to spadek o zaledwie 47%. Dzięki temu tym razem zebrał 23,2 mln dolarów. Do tej pory na tym rynku ma 83,3 mln dolarów. Na świecie też radzi sobie dobrze, zbierając 35 mln dolarów z 64 krajów. Poza Ameryką Północną ma na koncie 143 mln dolarów. Sumując, na koncie 226,4 mln dolarów przy budżecie 120 mln dolarów.

Pies w reżyserii Channinga Tatuma również radzi sobie znakomicie. Spadek frekwencji wyniósł zaledwie 32% i dzięki temu zebrał 10,1 mln dolarów. Do tej pory zebrał 30,8 mln dolarów. Do tego doliczamy 1,4 mln dolarów z reszty świata. Budżet to 15 mln dolarów.

Trzecia lokata to Spider-Man: Bez drogi do domu, który nadal cieszy się zainteresowaniem. W Ameryce Północnej zbiera 5,75 mln dolarów (razem 779,8 mln dolarów). Na świecie osiąga 7 mln dolarów (razem ma 1 mld 72 mln dolarów). Sumując, na koncie 1 mld 850 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów plus koszty promocji.

Deadline opublikował również finalne prognozy box office dla oczekiwanej superprodukcji. Według ich informacji Batman ma liczyć na rynku amerykańskim na otwarcie na poziomie minimum 115 mln dolarów, ale może być ono większe. Dowodem na to, że to jest minimalny pułap jest znakomita przedsprzedaż biletów. Prognoz dla rynku światowego nie znamy.

