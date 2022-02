Urząd skarbowy w Białymstoku dokona publicznej licytacji Bitcoinów

Źródłi: Pexels

Transakcje kryptowalutowe zazwyczaj kojarzą nam się z działalnością internetową, ale jeden z polskich urzędów postanowił przeprowadzić transfer wirtualnych środków tradycyjną metodą. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku wystosował obwieszczenie o publicznej licytacji środków kryptowalutowych. Urząd, działając jako organ likwidacyjny, planuje spieniężyć dostęp do portfela internetowego, w którym zgromadzono 0,40716622 Bitcoina. Eksperci oszacowali wartość ruchomości na 72 935,17 zł, jednak cena wywoławcza jest znacznie niższa od jej wartości rynkowej i wynosi 54 701,38 zł.

Ze względu na wysoką wartość ruchomości do licytacji mogą przystąpić wyłącznie ci, którzy złożą stosowne wadium w wysokości 1/10 licytowanego przedmiotu. W związku z tym jeśli ktoś chciałby nabyć portfel wystawiony przez białostockich urzędników, musi wpłacić na rachunek organu egzekucyjnego kwotę 7293,52 zł. Jest to warunek konieczny do przystąpienia do licytacji.

W obwieszczeniu podano adres portfela publicznego (bc1q3tkgkjrls640k5jdmt8040nf23s5netceqk3zk), pod którym można sprawdzić stan licytowanej ruchomości. Warto zwrócić także uwagę na nietypowy sposób finalizacji transakcji. Zwycięzca licytacji po opłaceniu należnej kwoty otrzyma od urzędu klucz do portfela kryptowalutowego w formie pisemnej.

Zobacz także:

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze