Sukces graczy. Wydawca Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 wycofuje się z kontrowersyjnego DLC!

fot. Paradox Interactive

Reklama

Firmy Paradox Interactive i White Wolf wycofały się z wcześniejszych zapowiedzi i ogłosiły, że grywalne klany Lasombra i Toreador będą dostępne w podstawowej wersji Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, a nie w ramach płatnego DLC, jak pierwotnie planowano. Jednocześnie ujawniono dwa nowe fabularne dodatki – Tykająca Bomba oraz Kwiat i Płomień. W rozszerzeniach gracze zobaczą ulice Seattle z perspektywy Benny’ego Muldoona, szefa Camarilli, oraz Ysabelli Moore z klanu Toreador. Oba dodatki będą dostępne w Przepustce Sezonowej i Edycji Premium, a ich premierę zaplanowano na 2026 rok.

Dziękujemy naszej społeczności za szczere opinie na temat gry Bloodlines 2 oraz jej Premium Edition. Te opinie jasno dały nam do zrozumienia: Lasombra i Toreador powinni znaleźć się w podstawowej wersji gry, więc właśnie to robimy. Chcielibyśmy również podziękować The Chinese Room za szybkie przygotowanie konceptów pakietów fabularnych po premierze. Jesteśmy pod nieustannym wrażeniem ich kreatywności i umiejętności w tworzeniu wciągających wątków, które rozwijają główną fabułę Bloodlines 2 - powiedział Marco Behrmann, wiceprezes wykonawczy White Wolf i producent wykonawczy Bloodlines 2.

Wbiłem kły w Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Ta gra naprawdę istnieje!

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - premiera już 21 października na PC (Steam, Epic Games Store, GOG) oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Poniżej możecie zapoznać się z najnowszym zwiastunem gry.