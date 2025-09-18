Sukces graczy. Wydawca Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 wycofuje się z kontrowersyjnego DLC!
Wbrew wcześniejszym zapowiedziom klany Lasombra i Toreador nie będą dostępne wyłącznie w ramach płatnego DLC, lecz pojawią się także w podstawowej wersji Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Decyzja ta jest efektem głośnej krytyki ze strony rozczarowanych i zniesmaczonych graczy.
Firmy Paradox Interactive i White Wolf wycofały się z wcześniejszych zapowiedzi i ogłosiły, że grywalne klany Lasombra i Toreador będą dostępne w podstawowej wersji Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, a nie w ramach płatnego DLC, jak pierwotnie planowano. Jednocześnie ujawniono dwa nowe fabularne dodatki – Tykająca Bomba oraz Kwiat i Płomień. W rozszerzeniach gracze zobaczą ulice Seattle z perspektywy Benny’ego Muldoona, szefa Camarilli, oraz Ysabelli Moore z klanu Toreador. Oba dodatki będą dostępne w Przepustce Sezonowej i Edycji Premium, a ich premierę zaplanowano na 2026 rok.
Wbiłem kły w Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Ta gra naprawdę istnieje!
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - premiera już 21 października na PC (Steam, Epic Games Store, GOG) oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Poniżej możecie zapoznać się z najnowszym zwiastunem gry.
Źródło: informacja prasowa
