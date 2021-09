Venom 2: Carnage - jaka kategoria wiekowa filmu? Jest potwierdzenie

Sony Pictures

Venom 2: Carnage to sequel komiksowego filmu od Sony, w którym Eddie Brock (w tej roli ponownie Tom Hardy) i Venom nauczyli się żyć razem. Chronią okolice przed złem, ale ich świat wywraca się do góry nogami, gdy psychopatycznego Cletusa Kasady'ego opanowuje symbiont znany jako Carnage. W rolę złoczyńcy wciela się Woody Harrelson. W filmie występują również Michelle Williams, Stephen Graham, Naomie Harris i Reid Scott.

MPAA potwierdziło, że kontynuacja historii Venoma otrzymała kategorię wiekową PG-13, czyli dokładnie taką samą, co pierwsza część filmu. Oznacza to, że produkcja nie jest przeznaczona dla widzów poniżej 13. roku życia. W wyjaśnieniu czytamy, że powodem tego są "intensywne sekwencje przemocy i akcji, trochę mocnego języka, niepokojąca zawartość i sugestywne odniesienia". Fani liczyli, że film otrzyma najwyższą kategorię wiekową oznaczoną literą R, ale wygląda na to, że i tak nie zabraknie krwawych scen czy dosadnych komentarzy Venoma.

Venom 2: Carnage - premiera w polskich kinach 15 października.

Venom 2: Carnage

Venom 2: Carnage - zwiastun