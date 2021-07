Venom 2: Carnage - nowe ujęcia. Jaki wkład miał Tom Hardy w pisanie scenariusza?

fot. materiały prasowe

Venom 2: Carnage to film studia Sony Pictures, w którym zobaczymy, jak świat Eddiego Brocka i Venoma, którzy w końcu nauczyli się żyć razem jak stare dobre małżeństwo, wywróci się do góry nogami. Stanie się to z powodu Cletusa Kasady'ego, którego opanuje symbiont znany jako Carnage. Pojawiły się trzy nowe ujęcia z produkcji, które mogą oznaczać, że dostaniemy drugi zwiastun. Czy to możliwe?

Według Comicbookmovie nowy zwiastun miał podobno zostać wysłany do kin, by grać przed seansem Czarnej Wdowy. Oznacza to, że powinien też w niedalekiej przyszłości pojawić się w sieci.

Do tego czasu, musimy zadowolić się kilkoma nowymi ujęciami z filmu.

Venom 2 - nowe zdjęcia z planu

Venom 2

Venom 2 - Tom Hardy brał udział w tworzeniu scenariusza

Venom 2: Carnage będzie reżyserować Andy Serkis. Za scenariusz odpowiada Kelly Marcel. Ale przy jej boku można zauważyć zaskakujące nazwisko, ponieważ pracuje z nią nad nim Tom Hardy. Ta dwójka współpracuje już ze sobą od prawie dwudziestu lat, ale to będziemy pierwszy raz, gdy aktor zostanie wymieniony w napisach końcowych jako osoba odpowiedzialna za scenariusz w filmie. Jak mówi Kelly Marcel:

To dla niego nowość. Ale nie jest dla niego nowe to, jak bardzo jest w to zaangażowany. Zawsze daje z siebie sto procent. Tom jest związany z Venomem. Kocha jego postać. Jest bardzo zaangażowany w to, co myśli, że powinno się zdarzyć w tej historii.

Podczas gdy Kelly Marcel odpowiada za napisanie scenariusza, powstał on właśnie dzięki długim rozmowom z Tomem Hardym, podczas których rozmawiali o tym, jak będzie wyglądało zderzenie się Venoma i Carnage'a na ekranie.

Tom nie długopisu, którym zapisuje pomysły. Spędziliśmy miesiące nad myśleniem nad tą historią razem na FaceTime, dzieląc się pomysłami, sprawdzając co by mogło działać, a co nie. Potem wzięłam wszystko to, o czym rozmawialiśmy, zaszyłam się gdzieś po cichu na trzy miesiące, by napisać na podstawie tego scenariusz