Venom w MCU! Wiemy, jak postać zostanie wprowadzona do świata Avengers!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Premiera filmu Venom 2: Carnage potwierdziła plotki o tym, jaka jest scena po napisach. Jednakże nowe doniesienia o tym, co tak naprawdę tam pokazano, dają nam pełny pogląd na sytuację i odpowiedź na pytanie: jak Venom zostanie wprowadzony do MCU? News zawiera spoilery ze sceny po napisach Venoma 2!

Venom 2 - scena po napisach

Venom i Eddie Brock odpoczywają sobie w hotelu przy plaży, oglądając telenowelę w telewizji. Rozmawiają sobie i Venom mówi, że może pokazać Eddiemu swoją przeszłość i doświadczenia, które miał przez lata. Nagle wszystko zaczyna się trząść, a na zewnątrz widać dziwną poświatę. To w tym momencie Venom i Eddie zostają przeniesieni na alternatywną Ziemię równoległą, czyli w grę wchodzi koncept multiwersum. Dokładnie na Ziemię, na której żyją Avengers i wszystkie postacie MCU! Na ekranie telewizora pojawia się J. Jonah Jameson mówiący o złym Spider-Manie w wykonaniu Toma Hollanda, który jest teraz znany światu jako Peter Parker. Venom wyraża zainteresowanie Pajączkiem i zaczyna lizać ekran.

Wideo ze sceną po napisach jest usuwane, ale możemy posłuchać audio wraz z reakcją widzów w kinie. Co ciekawe, Venom mówi, że to co się stało nie jest jego winą. Najpewniej zostali wciągnięci do MCU przez to, co się dzieje z multiwersum, co widzieliśmy w Lokim i zobaczymy w grudniu w kinie.

Zobacz także:

Venom w Spider-Man: Bez drogi do domu?

Wszystko więc wskazuje, że scena po napisach może zapowiedzieć największą niespodziankę superprodukcji Spider-Man: Bez drogi do domu. Wszyscy spekulują, że antybohater tam się pojawi jako szósty członek drużyny złoczyńców znanej jako Złowieszcza Szóstka. Do tej pory potwierdzono obecność takich postaci jak: Lizard, Zielony Goblin, Elektro, Sandman oraz Doktor Octopus.

Z uwagi na koncept multiwersum postacie będą mogły przemieszczać się w jakiś sposób pomiędzy równoległymi światami i Sony Pictures najpewniej będzie mogło wówczas spokojnie robić swoje solowe filmy bez ingerencji w historię MCU, ale jednocześnie to daje Marvel Studios możliwości do wykorzystania większej liczby postacie i powiązania wszystkiego bardziej ku uciesze fanów.

Do tej pory wiedzieliśmy z zapowiedzi, że współpraca Sony Pictures i Marvel Studios przy filmach komiksowych jest bliższa niż kiedykolwiek. Kwestia powiązania Venoma z MCU jest tego pierwszym naocznym dowodem, a wiele wskazuje, że to zaledwie czubek góry lodowej. Spider-Man: Bez drogi do domu zapowiada się na najważniejszy film roku dla popkultury i da wiele odpowiedzi na temat przyszłości gatunku.

Co ciekawe, Andy Serkis wyjawił, że były rozmowy o tym, by Spider-Man odegrał rolę w historii Venoma 2. Dyskusje były prowadzone, ale potem podjęto decyzję, by najpierw skupić się na Venomie, a ich spotkanie zapowiedzieć w scenie po napisach.

By tego było mało, sam Tom Holland na Instastories pogratulował twórcom Venoma 2, dodając sugestię, że plotki są prawdą. Najpewniej ma na myśli nadchodzące spotkanie Pajączka z Venomem.

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera w grudniu 2021 roku.