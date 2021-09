Nie tylko Venom spotka się ze Spider-Manem. Sony planuje Złowieszczą szóstkę

Fot. Marvel

Nowe informacje o planach Sony Pictures pochodzą od Anthony'ego D'Alessandro z portalu Deadline, więc jest to jedna z lepiej poinformowanych osób w branży. Według niego Sony Pictures powiąże Venoma ze Spider-Manem z MCU, który jest współtworzony przez Sony i Marvel Studios.

Twierdzi jednak, że ich długoterminowym celem jest w końcu stworzenie filmu The Sinister Six o grupie Złowieszcza szóstka. Nigdy nie byli bliżej realizacji tej wizji, bo większa część składu ma pojawić się w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu. Według informacji zobaczymy tam Elektro, Zielonego Goblina, Sandmana, Jaszczura i doktora Octopusa. Wiemy, że w MCU jest też Vulture grany przez Michaela Keatona. W składzie komiksowej grupy był też Mysterio, ale filmowa wersja nie żyje oraz Kraven Łowca, który ma pojawić się w swoim filmie.

Przypomnijmy, że plany powstały lata temu, gdy Spider-Manem był jeszcze Andrew Garfield, a reżyserem miał być Drew Goddard (twórca Daredevila Netflixa). Nie wiadomo, czy jest on nadal związany z projektem.

Film Spider-Man: Bez drogi do domu odpowie na pytanie, jak będzie wyglądać uniwersum w obliczu bliższej współpracy Sony z Marvelem. W spekulacjach stawia się, że motyw multiwersum, czyli alternatywnych światów równoległych pozwoli jakoś to uporządkować i głębiej powiązać. Swego czasu przedstawiciel Sony mówił, że ta współpraca i wielkie plany, jakie mają w związku z nią, to zwycięstwo dla każdej strony.

Sam Raimi skomentował w rozmowie z SYFY Wire powrót Doktora Octopusa z jego Spider-Mana 2:

- To było piękne. Wygląda świetnie, animacja jest wspaniała. Zakładam, że nie jest to mechaniczne, bo gdy robiliśmy Doc Ocka, jego macki były tworzone w formie miksu animacji z prawdziwymi sterowanymi przez lalkarzy. Wygląda to dobrze, cieszę się, że pozostawili jego kostium. Myślę, że to będzie wspaniały film.

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera w grudniu. W października natomiast pojawi się Venom 2.