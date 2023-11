W głowie się nie mieści 2 - fabuła, nowe emocje, data premiery

Fot. Pixar

W głowie się nie mieści 2 będzie kontynuacją pierwszej części. Widzowie po raz kolejny znajdą się w umyśle młodej Riley, w którym pojawią się nowi lokatorzy. Kelsey Mann, reżyser filmu, w numerze Empire ze stycznia 2024 roku zdradził nowe szczegóły na temat fabuły. Zobaczcie sami, co ma do powiedzenia.

W głowie się nie mieści 2 - początek filmu

Wygląda na to, że przycisk "Dojrzewanie" z finału W głowie się nie mieści odegra kluczową rolę w sequelu.

Pod koniec pierwszego filmu, mogliście zobaczyć wszystkie te piękne wspomnienia, w których Radość i Smutek pojawiają się jednocześnie, albo Złość i Obrzydzenie. Chciałem otworzyć ten film ze wszystkimi emocjami w harmonii ze sobą; z poczuciem, że tworzą świetną drużynę. Dopóki nie pojawia się dojrzewanie.

W głowie się nie mieści 2 - nowe emocje

Z dojrzewaniem na scenę wkraczają 4 nowe emocje: Niepokój, Zawiść, Znudzenie i Wstyd.

Jestem szczególnie podekscytowany Niepokojem. Jest wiele różnych rodzajów niepokoju, ale my skłaniamy się ku lękowi społecznemu: potrzebie dopasowania się do grupy i zastanawiania się: czy jestem wystarczający?

W głowie się nie mieści 2 - fabuła

Reżyser zdradził Empire, że sequel jest szansą na rozpoczęcie rozmowy o głębszym języku emocji, którym posługują się współczesne dzieci.

Dzieciaki mają teraz o wiele głębszy język emocji niż ja w ich wieku. Moim zdaniem to fantastyczne. Musimy rozmawiać o tym częściej. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi to się uda.

Choć pojawiło się jeszcze kilka pomysłów, to ciągle wracał do tego, więc w końcu przedstawił go przełożonym. Mann zapowiada też, że film będzie pełen wszystkiego, za co widzowie kochają Pixar.

To kwintesencja tego, co kochamy w Pixarze: ma serce, ma emocje, ma humor. Dojrzewanie jest komiczne, ale jest także trudnym okresem w naszym życiu. Chciałam powiedzieć coś ważnego o nas jako ludziach, ale w kreatywny sposób.

W głowie się nie mieści 2 - data premiery

Film trafi do kin 14 czerwca 2024 roku.

