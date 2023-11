W głowie się nie mieści 2 - zwiastun. Szykuje się totalna demolka w głowie Riley; są nowe emocje

Reklama

Pixar opublikował zwiastun filmu W głowie się nie mieści 2. Tym razem w głowie Riley dojdzie do prawdziwej demolki, a wśród nowych emocji pojawi się pomarańczowy niepokój. Reżyser Kelsey Mann zapowiada, że bohater wprowadzi prawdziwe zamieszanie w centrali. Zobaczcie sami. Poniżej znajdziecie oficjalny zwiastun, plakat i grafiki.

W głowie się nie mieści 2 - zwiastun

Jak zapowiada Mann:

Niepokój, któremu głosu udziela Maya Hawke, może być nowy ekipie, ale z pewnością nie trzyma się z tyłu. Co ma sens, jeśli zastanowimy się nad tym w kontekście tego, co dzieje się w naszych głowach.

Co ciekawe, Niepokój nie jest sam. Choć nie powiedziano, jakie nowe emocje do niego dołączą, to jeśli wierzyć napisom na końcu zwiastuna, mogą to być Zawiść, Znudzenie i Wstyd.

W głowie się nie mieści 2 - grafiki

W głowie się nie mieści 2 - premiera odbędzie się latem 2024 roku. Pixar nie podał jednak bardziej dokładnej daty. Dajcie jednak znać, czy widzieliście pierwszą część, a także czy planujecie wybrać się do kina. Czekamy na wasze komentarze!