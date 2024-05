Walton Goggins miał na pieńku z Timothym Olyphantem. O co poszło na planie Justified?

fot. FX

Zarówno kanał FX, który stworzył świetnego w tym roku Szoguna, ale i Walton Goggins, który okazał się być istną gwiazdą Fallouta od Amazona, są na ustach wielu osób. Aktor postanowił wrócić do czasów, gdy współpracował z FX przy okazji Justified: Bez przebaczenia. Nie był to jedyny aktor wielkiej klasy, który pojawił się w produkcji, bo brał w niej udział również Timothy Olyphant. Okazuje się, że mieli jednak ze sobą na pieńku i nie zawsze dogadywali się tak dobrze jak mogłoby się wydawać, co Goggins zdradził w nowym wywiadzie:

Pod koniec Justified była trudna sytuacja między nami. Byliśmy tak mocno wczuci w postaci, w które się wcielamy, a oni byli swoimi przeciwieństwami. Wydaje mi się, że byliśmy tak obsesyjnie pochłonięci naszymi własnymi punktami widzenia.

Nie ma jednak rany, której nie uleczyłby czas, o czym również Goggins wspomniał:

Potrzebowaliśmy się rozdzielić, jak bracia. Szanuję i wielce go kocham i czuję się też szanowany i kochany przez niego. Potrzebowaliśmy po prostu przerwy, by później wrócić do współpracy.

Justified: Bez przebaczenia - opis fabuły

Głównym bohaterem jest agent U.S. Marshal Raylan Givens, który egzekwuje sprawiedliwość według własnych zasad. W rezultacie zostaje przeniesiony do miasta, w którym dorastał, żeby zaprowadzić tam porządek.