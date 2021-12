Warhammer 40 000: Space Marine 2 powstaje. Gwiazda Wikingów w roli głównej

fot. Focus Entertainment

Jedną z niespodzianek The Game Awards 2021 była zapowiedź Warhammer 40 000: Space Marine 2, kontynuacji gry akcji z 2011 roku. Pierwsza część nie odniosła może spektakularnego sukcesu, ale zebrała przyzwoite oceny (średnia wersji PC wynosi 74% na Metacritic) i zdobyła grono wiernych fanów.

Szczegóły na temat sequela nie zostały ujawnione. Wiemy jedynie, że w roli głównej wystąpi to Clive Standen, brytyjski aktor znany m.in. z serialu Wikingowie. Zastąpi on tym samym Marka Stronga, który wcielał się w kapitana Titusa w pierwszej odsłonie. Debiutancki zwiastun wyraźnie wskazuje również na to, że w produkcji tej dostaniemy mnóstwo spektakularnej i brutalnej akcji.

Warhammer 40 000: Space Marine 2 - zwiastun gry

Warhammer 40 000: Space Marine 2 zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Niestety data premiery nie została jeszcze ujawniona.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.