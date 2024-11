Warner Bros. odpowiada na oskarżenia: The Pitt to nie reboot Ostrego dyżuru

fot. NBC

Warner Bros. stara się oddalić pozew złożony przez wdowę po Michaelu Crichtonie, która oskarżyła nadchodzący serial The Pitt o bycie nieautoryzowanym rebootem Ostrego dyżuru. Szczegółowo opisaliśmy sprawę w tym artykule. Studio uważa, że to odrębne produkcje i majątek twórcy nie ma wyłącznego prawa do pomysłu na serial o medycynie ratunkowej.

Warner Bros odpowiada na oskarżenia

Crichton był twórcą Ostrego dyżuru, który scenariusz oparł na swoich doświadczeniach ze studiów medycznych. Wdowa po nim oskarżyła osoby odpowiedzialne za The Pitt o stworzenie niemal identycznego serialu bez jej wiedzy. W odpowiedzi Warner Bros. złożyło w poniedziałek wniosek, według którego to dwie zupełnie inne produkcje, a pozew jest skazany na niepowodzenie. W jego fragmencie możemy przeczytać:

The Pitt to zupełnie inny serial niż Ostry dyżur. Powód nie może wykorzystywać kontraktu dotyczącego Ostrego dyżuru pana Crichtona, by uniemożliwić oskarżonym stworzenie kiedykolwiek innego serialu o medycynie ratunkowej.

Adwokaci Warner Bros. argumentują, że właściciele majątku Crichtona nie mają wyłącznych praw do pomysłu na serial, którego akcja rozgrywa się w szpitalu. Za przykłady podaje takie produkcje jak Chirurdzy, Chicago Med, Dr House czy The Good Doctor, które mają być dowodem na to, że to nic oryginalnego czy nowego.

The Pitt miało być rebootem Ostrego dyżuru?

W pozwie wskazano podobieństwa między dwoma serialami. Między innymi to, że w obu występuje Noah Wyle. Argumentowano, że znów wciela się w rolę Dr Johna Cartera, tylko pod innym pseudonimem. Warner Bros. broni się, że obie produkcje mają zupełnie inną fabułę, postacie, tematykę, a także podejście do oprawy muzycznej czy oświetlenia.

Wdowa po Crichtonie zarzuciła również, że Wells, były showrunner Ostrego dyżuru, zaczął prace nad rebootem w 2020 roku. Dowiedziała się o tym dwa lata później, gdy "z grzeczności" przekazano jej tę informację. Kobieta zaczęła rozmowę na temat tego, by odpowiednio przyznać prawa autorskie jej mężowi i przyznać wynagrodzenie jego spadkobiercom, ale rozmowy ostatecznie przerwano. Później Wells miałby zmienić podejście i stworzyć The Pitt, co zdaniem Sherri Crichton jest próbą uniknięcia uiszczenia odpowiedniej zapłaty.

Wniosek oskarżonych stanowi jawną próbę uniknięcia ujawnienia prawdziwych faktów w sprawie. Warner Bros. negocjowało z majątkiem przez prawie rok, wiedząc że nie będą w stanie kontynuować prac nad rebootem Ostrego dyżuru bez jego zgody. Kiedy te dyskusje zakończyły się niepowodzeniem, Warner Bros. nadało serialowi nową nazwę, zmieniło jego lokalizację i wciąż kontynuowało prace nad projektem, mimo jawnego naruszenia kontraktu z Crichtonem. Podjęta przez pozwanych próba przebranżowienia rebootu Ostrego dyżuru na The Pitt nikogo nie zwiodła. Majątek nie może się doczekać przedstawienia swojej sprawy ławie przysięgłych i jest przekonany, że wygra.”

Warner Bros. z kolei broni się, że zgodnie z prawem autorskim to nie są powiązane ze sobą dzieła.

Warto dodać, że Sherri Crichton ostro skrytykowała Warner Bros. za złożenie wniosku w rocznicę śmierci jej męża. Jej prawnicy wcześniej zgodzili się przedłużyć termin złożenia wniosku przez Warner Bros. do 4 listopada, czyli 16. rocznicy śmierci pisarza.