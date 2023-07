What Comes Around - zwiastun. Co oferuje thriller z aplikacją randkową w tle?

fot. materiały prasowe

What Comes Around to thriller, który światową premierę miał na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto w 2022 roku. To film o tym jak romans przez Internet może przerodzić się w niebezpieczeństwo.

Obejrzyj zwiastun poniżej:

Zwiastun przedstawia młodą dziewczynę, która poznaje mężczyznę przez Internet. Jej plan ukrywania związku legnie w gruzach, kiedy niespodziewanie na progu jej domu pojawi się ON. Rodzice nie są zachwyceni widokiem tajemniczego, starszego mężczyzny, który spotyka się z ich córką.

Po premierze na MFF film nie zebrał najlepszych recenzji. Według rottentomatoes.com ma on 44% pozytywnych opinii.

What Comes Around - obsada

W obsadzie znaleźli się m.in. Grace Van Dien (Stranger Things, The Bad Twin, Lady Driver), Kyle Gallner (Koszmar z ulicy Wiązów, Piękne Istoty, Snajper ) oraz Summer Phoenix (All at once, Mój kraj ).

W thrillerze pojawi się także Jesse Garcia, który niedawno grał główną rolę w filmie Flamin' Hot: Smak sukcesu.

Film wyreżyserowała Amy Redford, która prywatnie jest córką aktora Roberta Redforda.

What Comes Around trafi do kin 4 sierpnia.