Wicked 2 - czy zobaczymy twarz Dorotki? Reżyser odpowiada

Dotorka jest ważną częścią historii Czarnoksiężnika z Oz. Reżyser tłumaczy jednak, że w Wicked jest tylko „pionkiem” w historii Glindy i Elfaby.
Paulina Guz
Paulina Guz
Wicked: Na dobre
Czarnoksiężnik z Oz Dorotka Judy Garland Fot. Materiały prasowe
Jedną z twarzy franczyzy jest zdecydowanie postać Dorotki. Na ekranie w bohaterkę wcieliły się na przykład Judy Garland z Czarnoksiężniku z Krainy Oz z 1939 roku i Fairuza Balk w Powrocie do Krainy Oz z 1985 roku. Wielu fanów ciekawiło, kogo zobaczymy w tej roli w Wicked. Wygląda jednak na to, że nikogo, przynajmniej w pewnym sensie.

Wicked 2 - czy zobaczymy twarz Dorotki?

Reżyser Jon M. Chu potwierdził, że w Wicked 2 na ekranie nie zobaczymy twarzy Dorotki. Wyjaśnił, że w filmie pierwsze skrzypce odgrywają Elfaba i Glinda, a dziewczynka jest tylko „pionkiem” w ich historii. 

Nie chciałem ingerować w to, kim myślisz, że jest Dorotka, w jakiejkolwiek historii, z którą tu przyszedłeś – wyjaśnił Jon M. Chu magazynowi People. – To wciąż podróż Elfaby i Glindy. Ona jest tylko pionkiem pośrodku tego wszystkiego.

Dorotka, choć jej postać jest ważna dla fabuły, szczególnie dla wątku Elfaby, nawet w oryginalnej sztuce była jedynie cieniem po drugiej stronie zasłony. Ma więc sens, że w dotychczasowych materiałach promocyjnych do Wicked: Na dobre widzieliśmy ją tylko od tyłu, dzięki czemu jej twarz pozostaje ukryta. Każdy widz może więc sobie na jej miejsce wyobrazić, kogo chce. A teraz Jon M. Chu potwierdził, że w kinie nie ulegnie to zmianie – nie zobaczymy twarzy Dorotki w sequelu. 

Wicked: Na dobre zadebiutuje w polskich kinach 21 listopada 2025 roku. Dajcie znać, czy wybieracie się na seans!

Źródło: Deadline

Wicked: Na dobre
