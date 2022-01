Widzowie skarżą się HBO na wycofanie aplikacji HBO Go ze starszych telewizorów

HBO

W styczniu profile społecznościowe polskiego oddziału HBO zalały skargi klientów. Część użytkowników platformy nagle zorientowała się, że firma odcięła im dostęp do telewizyjnej wersji aplikacji HBO Go. Posiadacze starszych modeli odbiorników telewizyjnych po uruchomieniu platformy zauważyli jedynie komunikat techniczny o dość lakonicznej treści:

HBO Go nie jest wspierane na tym urządzeniu. Niestety, to urządzenie nie jest już wspierane. Wciąż możesz korzystać z serwisu na innych urządzeniach.

Na odpowiedź na tę krytykę nie było trzeba zbyt długo czekać. Przedstawiciele firmy poinformowali niezadowolonych klientów za pośrednictwem mediów społecznościowych, że nie jest to żaden błąd, a wynik zapowiadanych zmian w systemie świadczenia usług streamingowych. Korporacja porzuciła wsparcie dla starszych systemów operacyjnych dla telewizorów, które nie spełniają podstawowych wymagań technicznych najnowszej wersji aplikacji.

Firma przesłała redakcji naEKRANIE oświadczenie, w którym sprecyzowała zakres zmian w świadczeniu usług VoD na starszych modelach urządzeń:

Z dniem 19 stycznia 2022 platforma nie będzie dostępna na następujących urządzeniach: Telewizorach Samsung - OS Tizen, wersja 2015,

Telewizorach Samsung Orsay,

Telewizorach LG - WebOS poniżej wersji 3.5,

Konsolach PlayStation 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, niezawodności i prawidłowego działania, aplikacja HBO GO nie będzie dostępna na kilku starszych wersjach systemów operacyjnych, na niewielkiej liczbie urządzeń. Aby kontynuować dostęp możesz wykonać aktualizację systemu operacyjnego na swoim urządzeniu lub skorzystać z innych wspieranych urządzeń.

W przypadku odbiorników Samsung Orsay użytkownicy nadal będą mogli przesyłać obraz z HBO Go za pośrednictwem Apple TV bądź Google Chromecasta. Zmiany w aplikacji telewizyjnej nie wpłyną na funkcjonowanie serwisu na innych urządzeniach, które do 19 stycznia oferowały dostęp do HBO Go. Lista aktualnie wspieranych platform dostępna jest na stronie dystrybutora.

Choć nagłe odcięcie od HBO Go mogło zaskoczyć wielu odbiorców, korporacja twierdzi, że przeprowadziła mailową akcję informacyjną dla swoich klientów, aby uczulić ich na nadchodzące zmiany. O planach na wycofanie wsparcia dla starszych modeli telewizorów oraz konsol PlayStation 3 pisaliśmy także we wrześniu na łamach naEKRANIE.pl.

Na szczęście klienci dysponujący telewizorem, który nie odpala już aplikacji HBO Go, nie muszą wymieniać odbiornika na nowszy model, aby oglądać filmy i seriale od tego dystrybutora. Aby przywrócić dostęp do aplikacji, można dokupić proste pudełko strumieniujące z aktualną wersją systemu Android TV, która pozwoli na korzystanie z HBO Go.

