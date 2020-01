Wiedźmin - blisko powstania animacji w świecie Sapkowskiego? Być może poznaliśmy tytuł

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wygląda na to, że potwierdziły się wcześniejsze plotki o powstaniu animacji w świecie wykreowanym przez Andrzeja Sapkowskiego, która miałaby zadebiutować w roku poprzedzającym pojawienie się 2. sezonu. Portal Redanianintelligence podaje, że na stronie Gildii Scenarzystów zarejestrowano projekt filmu o tytule The Witcher: Nightmare of the Wolf. Za scenariusz odpowiedzialny miałby być Beau DeMayo, który pracował między innymi nad scenariuszem dobrze przyjętego trzeciego odcinka, który był adaptacją opowiadania Wiedźmin. DeMayo napisze również scenariusz jednego epizodu w sezonie 2.

Biorąc pod uwagę klimat 3. odcinka oraz tytuł filmu, możemy spodziewać się czegoś w klimacie horroru. Skoro w tytule pojawia się wilk, może to oznaczać pojawienie się w głównej roli Geralta z Rivii, którego głosem mógłby przemówić sam Henry Cavill. Są to oczywiście na razie tylko spekulacje, Netflix nie podał bowiem żadnych szczegółów i jeszcze oficjalnie nie potwierdził powstania projektu. Być może nastąpi to już niedługo i otrzymamy więcej nowych informacji.

2. sezon serialu Wiedźmin ma pojawić się na platformie Netflix w 2021 roku.