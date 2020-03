Wiedźmin: sezon 2 - prace zostały wstrzymane! Kolejne seriale zawieszone

Informację o wstrzymaniu prac nad 2. sezonem Wiedźmina opublikował portal Redanian Inteligence, czyli najlepsze i najpewniejsze źródło na temat hitu Netflixa. Wyjaśniają, że z powodu rosnącego zagrożenia pandemią koronawirusa na terenie Wielkiej Brytanii prace na planie zostają wstrzymane na przynajmniej dwa tygodnie.

Czytamy, że e-maile zostały wysłane do całej ekipy filmowej informujące ich o zaistniałej sytuacji. Z uwagi na to, że sytuacja z koronawirusem jest rozwojowa w wielu rejonach świata, okres może potrwać dłużej niż dwa tygodnie, a to tym samym będzie mieć wpływ na datę premiery.

Zdjęcia do 2. sezonu Wiedźmina miały potrwać do sierpnia 2020 roku, więc twórcy nie są nawet w połowie prac nad odcinkami.

Podobną decyzję podjęto w związku z serialami Ostatni prawdziwy mężczyzna oraz Orville. Tutaj przerwa w pracach potrwa przynajmniej trzy tygodnie.

Dotyczy to też filmu Fantastyczne Zwierzęta 3, którego produkcja miała rozpocząć się w Londynie już 17 marca. Odwołano też zdjęcia do dramatu King Richard z Willem Smithem, który miał być kręcony w Los Angeles oraz thrillera Samaritan z Sylvestrem Stallonem.