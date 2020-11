Wiedźmin - w 2. sezonie Geralt spotka się z pewną postacią. Ujawniają to nagrania z planu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Netflix

Jak wiemy, prace na planie 2. sezonu serialu Wiedźmin zostały wstrzymane z powodu Covid-19. Kilka osób z ekipy miało pozytywny wynik badania; na ten moment wiemy jedynie, że nie zaraził się nikt z głównej obsady. Zgodnie z procedurami należało jednak całkowicie przerwać zdjęcia. Zostaną wznowione wówczas, gdy będzie to bezpieczne. Jest to już druga przerwa w kręceniu - pierwsza miała miejsce w marcu bieżącego roku i potrwała aż do sierpnia.

Wcześniej jednak do sieci trafiły nowe nagrania z planu, które zdradzają pewien interesujący szczegół. Wygląda na to, że w 2. sezonie zobaczymy ponowne spotkanie Geralta i Yennefer - jak wiemy, w książkach spotkali się ponownie dopiero w 2. tomie sagi, pt. Czas pogardy. Oczywiście, nie mamy pewności, że realizowana scena nie będzie retrospekcją (których, jak wiemy, możemy się w nowej serii spodziewać), wydaje się jednak, że są to wydarzenia bieżące, biorąc pod uwagę stroje bohaterów (wcielające się w Yennefer Anya Chalotra i jej dublerka mają na sobie nowo zaprojektowaną suknię - tę samą, którą można było zobaczyć na zdjęciach z czasu realizowania wspólnej sceny z Ciri). Faktem jest, że wcześniejsze spotkanie tej dwójki, zapewne chwilowe, nie powinno nic zmienić w znanym z materiału źródłowego rozwoju głównej osi fabularnej.

Niedługo przed przerwą w pracach Henry Cavill realizował scenę jazdy konnej w Frensham Little Pond; na jednym z filmów widać dwójkę jeźdźców - drugim jest Anya Chalotra. Aktorzy jadą w kierunku blue-screenu wraz z podążającym za nimi dronem. Na kolejnym nagraniu widzimy Geralta zsiadającego z konia; w oczy rzuca się (najprawdopodobniej) dublerka Chalotry, zakładająca kurtkę. Jest to podobno scena, którą zobaczymy w jednym z ostatnich odcinków. Zobaczcie: