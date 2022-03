Will Smith na Oscarach - memy. Internet jest bezlitosny

fot. youtube.com/Guardian News

Filmowe święto zostało przyćmione przez wydarzenie z udziałem Willa Smitha i Chrisa Rocka. Prezentacja nominowanych w kategorii najlepszy film dokumentalny przez Chrisa Rocka, zawierała niestosowny żart komika na temat włosów Jady Pinkett Smith, która cierpi na poważną chorobę autoimmunologiczną. Will Smith nagrodzony później Oscarem za rolę w King Richard: Zwycięska rodzina zerwał się z miejsca i ruszył w stronę Rocka, który wściekł się słowami na temat jego żony. Wyprowadził cios otwartą dłonią w twarz prezentera, co zszokowało wszystkich zgromadzonych podczas gali Oscarów.

Smith usiadł po tym wydarzeniu na swoje miejsce i jeszcze krzyczał do Rocka, aby ten - mówiąc delikatnie - odpuścił sobie mówienie na temat jego żony. Sytuacja jest szeroko komentowana w sieci, a często bardzo celną odpowiedzią na tego typu sytuacje są internetowe memy. Po rozdaniu Oscarów nie było problemu ze znalezieniem tych, które często w sposób zabawny podchodzą do tego wydarzenia, chociaż tak naprawdę powodów do śmiechu nie ma. Krytykuje się samego Smitha za stosowanie przemocy, ale też Akademię, która zlekceważyła to zajście. O reperkusjach "gestu" aktora dowiemy się pewnie niebawem, a teraz przedstawiamy wybrane memy, które komentują zdarzenie.

Will Smith na Oscarach 2022 - najlepsze memy

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.