Winnie the Pooh 2: - będzie sequel. Kubuś Puchatek nadal będzie mordować

fot. materiały prasowe

Winnie the Pooh: Blood and Honey to horror o Kubusiu Puchatku i Prosiaczku, którzy stali się krwiożerczymi mordercami. Niskobudżetowy projekt pojawił się znikąd i stał się globalną sensacją. Wszyscy chcą zobaczyć, co z tego wyszło, a premiera kinowa w USA odbędzie się już w lutym 2023 roku. Aby jeszcze podbudować oczekiwanie, twórcy ogłosili, że powstanie Winnie the Pooh 2. Ujawniono to na Twitterze.

https://twitter.com/poohbandh/status/1620134215017959424

Winnie the Pooh - co wiemy?

Początkowo planowano bardzo limitowaną dystrybucję na jeden dzień, czyli 15 lutego. Zainteresowanie jednak bije rekordy popularności, więc rozszerzono ją na kilkaset kin na minimum tydzień. Nie jest wykluczone, że film zaskoczy jeszcze bardziej, bo jego popularność ciągle rośnie.

W jednym z wywiadów udzielonych portalowi Dreadcentral tak reżyser wytłumaczył, dlaczego Kubuś Puchatek i Prosiaczek to zwyrodnialcy i psychopaci.

- Kubuś i Prosiaczek doświadczyli drastycznego spadku ilości pożywienia, gdy Krzyś dorósł. Przez te lata byli coraz bardziej głodni i zdziczali. Aby przeżyć, zjedli Kłapouchego. Potem Krzyś wraca z żoną, aby przedstawić ją swoim dawnym przyjaciołom. Kiedy dochodzi do tego wydarzenia, bohaterowie wściekli się na ich widok. Cała ta budowana latami nienawiść wybucha i zaczynają oni siać zniszczenie.

