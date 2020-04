Without Remorse - premiera filmowej ekranizacji Toma Clancy'ego przesunięta

Without Remorse to ekranizacja słynnej książki Toma Clancy'ego, wydanej w Polsce pod tytułem Bez skrupułów. Jej bohaterem jest John Clark, postać kultowa dla prozy autora. Bohater wystąpił aż w 17 książkach. Na początku był pomocnikiem Jacka Ryana, później trafił na pierwszy plan. Paramount Pictures, które odpowiada za produkcję postanowiło przesunąć premierę. Jednak w porównaniu do innych wytwórni, które w związku z epidemią koronawirusa postanawiają swoje duże produkcje przenosić na następny rok Paramount zaplanował nową premierę dwa tygodnie później, 2 października 2020 roku.

W filmie Clark szuka zemsty po tym, jak jego dziewczyna została zabita przez lorda narkotykowego w Baltimore. Gwiazdą produkcji jest Michael B. Jordan. Ponadto w obsadzie znajdują się Jamie Bell, Luke Mitchell, Cam Gigandet, Jodie Turner-Smith i Jacob Scipio. Reżyseruje Stefano Sollima na podstawie scenariusza Taylora Sheridana.