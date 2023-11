"Władca Pierścieni: Powrót króla" już dziś w... warszawskim kościele. Popcorn też będzie

materiały prasowe

Jak donosi Gazeta Wyborcza, już dziś w kościele Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników przy al. Stanów Zjednoczonych na warszawskiej Pradze odbędzie się seans filmu Władca Pierścieni: Powrót króla. Na stronie parafii czytamy, że zaproszona na pokaz nagrodzonej 11 Oscarami produkcji Petera Jacksona jest głównie młodzież; o godz. 18:40 odbędzie się zbiórka w zakrystii, następnie chętni przejdą do położonej nad nią salki, by wspólnie wyruszyć w podróż do ekranowego Śródziemia. Organizatorzy wydarzenia dodają, że popcorn też się znajdzie.

Co ciekawe, w najbliższą niedzielę, 26 listopada, Kościół będzie obchodzić uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Pomysłodawcy seansu zapewniają jednak, że powracający król ze świata J.R.R. Tolkiena i Chrystus Król nie są z tej samej, nomen omen, parafii. W krótkim oświadczeniu przesłanym Wyborczej stwierdzają oni:

Jest to fragment szerszego dydaktycznego programu o J.R.R. Tolkienie, który zresztą jest oficjalnym kandydatem na ołtarze. Nie było to celowe, aby ta część wypadła przed Uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Tolkien a wiara katolicka

Sam Tolkien faktycznie był gorliwym katolikiem, a od wielu lat trwają starania o to, by Kościół oficjalnie rozpoczął jego proces beatyfikacyjny. Wiemy, że legendarny pisarz miał w zwyczaju przed poprowadzeniem zajęć ze studentami wybrać się na mszę, w trakcie której przyjmował komunię - według niektórych źródeł robił to codziennie. Jego najstarszy syn został z kolei księdzem katolickim.

Tolkien próbował również pogłębić wiarę innego słynnego pisarza, autora Opowieści z Narnii, C.S. Lewisa. Ten ostatni jako anglikanin nie mógł jednak wspólnie ze swoim przyjacielem przystępować do komunii, o co twórca Hobbita miał nawet pewien żal.

Wiele katolickich i - szerzej - chrześcijańskich tropów i motywów znajdziemy także w samej trylogii Władca Pierścieni. Jej autor w jednym z listów wspominał, że stworzona przez niego historia jest "zasadniczo dziełem religijnym i katolickim; początkowo niezamierzenie, lecz w poprawkach świadomie". Ta interpretacja twórczości pisarza doczekała się wielu opracowań naukowych; w 2016 roku Katolicki Uniwersytet Lubelski zorganizował nawet poświęconą Tolkienowi konferencję.

