Oficjalny opis fabuły Wonder Mana. Reżyser Spider-Mana 4 nakręci dwa odcinki

W trakcie New York Comic Con zaprezentowano pierwszy zwiastun nadchodzącego limitowanego serialu Marvel Studios, czyli Wonder Mana. Teraz z kolei ujawniono oficjalny opis fabuły, a także listę reżyserów i scenarzystów odpowiedzialnych za tę produkcję. Są też niespodzianki w obsadzie.

Oficjalny opis fabuły Wonder Mana brzmi:

Simon Williams to aspirujący aktor w Hollywood, który próbuje rozwinąć swoją karierę. Nieoczekiwane spotyka Trevora Slattery'ego, który rolę życia ma już za sobą. Dowiaduje się o tym, że niejaki Von Kovak, reżyser, zamierza zrobić remake filmu superbohaterskiego Wonder Man. Obaj aktorzy na przeciwległych etapach kariery zaczynają robić wszystko, żeby dostać role w filmie, a widownia ma szansę zajrzeć za kulisy największej branży rozrywkowej na świecie.

W obsadzie znajduje się: Yahya Abdul-Mateen II, Ben Kingsley, Arian Moayed, X Mayo, Zlatko Burić, Olivia Thirlby oraz Byron Bowers. Dołączył też Joe Pantoliano, który grał już w Daredevilu z Benem Affleckiem. Na oficjalnej liście zabrakło z kolei Demetriusa Grosse'a, który wedle przecieków ma zagrać brata głównego bohatera, Erica.

Opublikowano też listę reżyserów odpowiedzialnych za poszczególne odcinki. Widzimy tu duże nazwiska. Wśród nich m.in. reżyser Shang-Chiego i nadchodzącego Spider-Mana 4, a także Jamesa Ponsoldta, Tiffany Johnson oraz Stellę Meghie.