Wonder Woman 1984: film ma łączyć elementy Jamesa Bonda i Indiany Jonesa

Według pogłosek film Wonder Woman 1984 mocno inspiruje się pewnymi znanymi seriami; reżyserka Patty Jenkins i odgrywająca główną rolę Gal Gadot chciałyby uczynić Dianę Prince bohaterem międzynarodowym, nie tylko amerykańskim.

Analityk branży filmowej, Luiz Fernando, ujawnił, że Jenkins i Gadot postarali się, aby nowa wersja Diany była bohaterką "światową" i czerpała inspirację ze znanych, wielkich serii filmowych. Wśród nich wymienił Indianę Jonesa i Jamesa Bonda - znaczenie ma mieć choćby fakt, że film korzysta z wielu międzynarodowych lokacji.

W innym tweecie Fernando dodał:



Jednym z przykładów jest powrót na Themyscirę w filmie, co nie było pierwotnym planem, ale Jenkins zdała sobie sprawę, że musi pokazać kontrast między światem, który Diana pozostawiła za sobą, a jej obecną, samotną egzystencją w chciwym świecie ludzi.

Sceny z Themysciry zostały nakręcone na Wyspach Kanaryjskich. Do klimatów Bonda ma też nawiązywać Maxwell Lord, grany przez Pedro Pascala.

Przypomnijmy, że magazyn Empire potwierdził coś, co potwierdzenia wymagało, choć mogło wydawać się oczywiste: Wonder Woman 1984 jest osadzona w ciągłości fabularnej uniwersum, więc wydarzenia są zgodne z filmem Batman v Superman: Świt sprawiedliwości. Między innymi przez to, że tutaj Diana pracuje w muzeum.