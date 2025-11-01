Woody Harrelson nie wróci do swojej kultowej roli. Aktor zdradził powód decyzji

fot. materiały prasowe

HBO już pracuje nad kolejnym sezonem Detektywa, ale Woody Harrelson nie ma zamiaru wracać do roli, od której wszystko się zaczęło. Aktor przyznał wprost, że jego czas jako detektyw Marty Hart dobiegł końca.

Choć fani od lat marzyli o ponownym spotkaniu Harrelsona z Matthew McConaugheyem, gwiazdor uciął wszelkie spekulacje. W rozmowie w programie 3rd Hour of Today zdradził, że nie ma najmniejszych planów na powrót duetu, który w 2014 roku wyniósł serial na wyżyny popularności.

– Matthew jest zabawny, ale szczerze mówiąc? Nie. Nie ma na to szans – powiedział bez ogródek.

Harrelson przyznał, że jego przygoda z Detektywem dobiegła naturalnego końca i nie ma już nic, co chciałby w tej roli dodać :

– To był świetny rozdział. Uwielbiam, jak to się skończyło. Kolejna część tylko by to popsuła.

O czym jest Detektyw?

Detektyw to antologia kryminalna HBO, w której każdy sezon opowiada inną, mroczną historię śledczą. Bohaterowie mierzą się nie tylko z brutalnymi zbrodniami, ale też z własnymi demonami, moralnymi dylematami i cienką granicą między dobrem a złem.

Pierwszy sezon, z Woodym Harrelsonem i Matthew McConaugheyem, uznawany jest za jeden z najlepszych w historii telewizji, głównie dzięki gęstemu klimatowi, hipnotyzującym dialogom i niepokojącej atmosferze południa USA.